Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Британка пожаловалась в полицию из-за оскорбившего ее попугая

Британка пожаловалась в полицию из-за оскорбившего ее попугая

58-летняя жительница города Хартлпул Джилл Григ обратилась в полицию, возмутившись из-за оскорблений соседского попугая Пабло, сообщает The Sun.

Не вытерпевшая грязных ругательств соседка считает, что птицу якобы научил материться на нее хозяин — 60-летний Стивен Девидсон.

Однако последний отрицает это, хоть и не скрывает, что 29-летняя птица на самом деле умеет нецензурно выражаться.

"Пабло много ругается. Я называю ее "грязный рот". Но она всего лишь копирует то, что слышит по телевизору или вокруг дома. Я не учил ее специально ругаться на кого-то", — заметил Стивен Дэвидсон.

Владелец попугая утверждает, что Джилл находится в ссоре с ним из-за того, что он планирует расширить дом. 

"Ему не понравилось, что мы против расширения. На самом деле у нас проблемы с ним, а не с его попугаем. Нам жаль, что Пабло втянута в эту историю", — сказала Григ.

Как писал NEWSTES, ранее попугай рассказал хозяйке об измене ее мужа с домработницей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Границу с Белорусью могут усилить
Границу с Белорусью могут усилить
Летнее солнцестояние в 2021 году: ритуалы на деньги, удачу и любовь
Летнее солнцестояние в 2021 году: ритуалы на деньги, удачу и любовь
Британка пожаловалась в полицию из-за оскорбившего ее попугая
Британка пожаловалась в полицию из-за оскорбившего ее попугая
Зарема Салихова об отношениях с вице-президентом "Лукойла" Леонидом Федуном, детях и своем модельном прошлом
Зарема Салихова об отношениях с вице-президентом "Лукойла" Леонидом
Секреты BTS, о которых вы не знали! BigHit платят СМИ, чтобы не раскрывалась тайна отношений Чимина и Чонен
Секреты BTS, о которых вы не знали! BigHit платят СМИ, чтобы не
В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру
В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру
Студенты СПО Кировской области сдают демоэкзамены по стандартам WorldSkills
Студенты СПО Кировской области сдают демоэкзамены по стандартам
Студенты колледжей Амурской области проходят летнюю практику
Студенты колледжей Амурской области проходят летнюю практику
В Японии придумали способ в два раза снизить стоимость зеленого водорода
В Японии придумали способ в два раза снизить стоимость зеленого
Изобретено устройство для предотвращения икоты
Изобретено устройство для предотвращения икоты
Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
В «Смене» стартуют четыре образовательные программы
В «Смене» стартуют четыре образовательные программы

Топ на сегодня

Как получить футболку разрисованную BTS?
Как получить футболку разрисованную BTS?
Отжиг костром: как очистить свой земельный участок от отрицательной энергии
Отжиг костром: как очистить свой земельный участок от отрицательной
В Дании заметили слабость США после встречи Байдена и Путина
В Дании заметили слабость США после встречи Байдена и Путина
Мини-платья, яркие блузки и летние костюмы: выбираем сезонные вещи в новых лукбуках
Мини-платья, яркие блузки и летние костюмы: выбираем сезонные вещи в
Полезные свойства можжевельника и сферы его применения
Полезные свойства можжевельника и сферы его применения

Еще по теме

В США 92-летнего попугая украли с крыльца дома
Детектор правды: попугай рассказал об измене хозяйке
В Перми попугай прибился к стае воробьёв
Полиция в Нидерландах арестовала попугая-неразлучника