Британка пожаловалась в полицию из-за оскорбившего ее попугая

Вадим Карасев

58-летняя жительница города Хартлпул Джилл Григ обратилась в полицию, возмутившись из-за оскорблений соседского попугая Пабло, сообщает The Sun.

Не вытерпевшая грязных ругательств соседка считает, что птицу якобы научил материться на нее хозяин — 60-летний Стивен Девидсон.



Однако последний отрицает это, хоть и не скрывает, что 29-летняя птица на самом деле умеет нецензурно выражаться.

"Пабло много ругается. Я называю ее "грязный рот". Но она всего лишь копирует то, что слышит по телевизору или вокруг дома. Я не учил ее специально ругаться на кого-то", — заметил Стивен Дэвидсон.



Владелец попугая утверждает, что Джилл находится в ссоре с ним из-за того, что он планирует расширить дом.

"Ему не понравилось, что мы против расширения. На самом деле у нас проблемы с ним, а не с его попугаем. Нам жаль, что Пабло втянута в эту историю", — сказала Григ.

Как писал NEWSTES, ранее попугай рассказал хозяйке об измене ее мужа с домработницей.