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«Бывшие солистки «Миража» – содержанки»: создатель коллектива рассказал о судебных разбирательствах с певицами

Группу «Мираж» создал Андрей Литягин. Он уже несколько лет судится с бывшими солистками команды из-за того, что они продолжают исполнять песни группы незаконно. По его мнению, Маргарита Суханкина должна ему уже около 25 миллионов. Литягин хочет, чтобы женщины исполняли композиции и отчисляли ему проценты.

Теперь Литягин не только говорит о незаконности выступлений артисток, но еще и оскорбляет их. «Ни соавторы, ни прошлые солистки никогда не были ни друзьями, ни соучредителями, ни дольщиками моего проекта. А теперь ведут себя как бывшие содержанки, которые путем бесчисленных интервью и стенаний пытаются выдавить народные слезы участия и захапать себе что-то типа творческих алиментов. Когда я посылаю их куда подальше, они начинают втихаря подворовывать», – заявил Андрей Литягин в разговоре со «СтарХитом».

Литягин вместе со своим адвокатами пытается сделать все возможное, чтобы взыскать с артисток положенные ему деньги, но, если суд и выносит положительное решение в их пользу, то назначает только минимальный штраф. Теперь создатель коллектива действует иначе – он ищет случаи нарушения закона и на территории других стран.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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