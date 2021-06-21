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Что это было? Настя Ивлеева подтвердила примирение с Идой Галич

Настя Ивлеева и Ида Галич были лучшими подругами, которые не только проводили все свое свободное время вдвоем несколько лет назад, но еще и работали вместе. Девушки снимали совместные смешные видео.

Поклонники долгое время спрашивали у блогеров, что же между ними произошло. По поводу ссоры мнения подруг расходились. Кто-то говорил, что дело в материнстве Иды, а кто-то намекал на отсутствие доверия в этих отношениях.

Однако теперь, кажется, все наладилось. Настя подтвердила информацию о том, что они с Идой снова подруги, правда, пока еще не лучшие. Фанаты спросили у Ивлеевой, все ли у них хорошо с Идой. «После того, как мы два дня подряд пили водку в Петербурге и пели в караоке – да», – написала Настя в комментариях в Instagram.

Напомним, Настя и Ида обе приехали в Санкт-Петербург, чтобы сходить на матч России и Финляндии, который состоялся несколько дней назад. Хоть они и не сидели вместе на трибунах, после время провели в общей компании. Там и помирились.

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По материалам: popcake.tv

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