День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота

Вадим Карасев

День летнего Солнцестояния в 2021 году состоится 21 июня, и именно этот день будет самым длинным в году. С празднованием Солнцеворота связано множество обычаев, соблюдение которых помогает привлечь в жизнь удачу и процветание.

Солнцеворот — важный праздник в славянской культуре. В этот день повсеместно использовали заговоры, проводили ритуалы и благодаря магическим действиям привлекали жизнь позитивные перемены. Эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют узнать о том, что же важного произойдет в день солнцестояния и как его провести, чтобы обрести счастье.

Магия Солнцестояния: актуальные приметы

День солнцестояния — особое время, когда важно замечать детали и учиться видеть предзнаменования, которые уберегут от неприятностей и помогут привлечь счастье. Магия этого дня заключается в том, чтобы верить в чудо, стремиться к свету и всеми силами привлекать позитивные перемены.

Во время грозы, если она пройдет в день Солнцестояния, бросают горсть пшена за порог, чтобы не потерять урожай. Считается, что излишки воды впитаются в семена, и посадки на полях и в огородах не затопит.Короткая ночь — не время для сна. По примете тем, кто в этот день не спит, улыбнется удача, и на каждую звезду, взошедшую на небосклоне, можно загадать по желанию.Роса на Солнцеворот обладает магическими целебными свойствами. По ней принято ходить босиком и умываться, чтобы обрести крепкое здоровье. На росу выгоняют скотину, чтобы та не болела и приносила приплод.Летнее Солнцестояние — время привлечения любви и укрепления семейных уз. В этот день важно провести ритуал, направленный на светлые взаимные чувства с чистыми помыслами. Черная магия под запретом, и тем, кто его нарушит, грозят беды.По поверьям в день Солнцестояния каждый, кто перелезет через 12 заборов, сможет исполнить заветное желание. В современном мире выполнить это проще, ведь даже в небольших городах есть множество декоративных ограждений, перешагнуть через которые не составит труда.Очиститься от негатива и обновить энергетику по примете поможет прыжок через костер. Перед тем, как прыгнуть, в него подкидывают 12 целебных цветов, собранных заранее.