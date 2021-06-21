Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота

День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота

День летнего Солнцестояния в 2021 году состоится 21 июня, и именно этот день будет самым длинным в году. С празднованием Солнцеворота связано множество обычаев, соблюдение которых помогает привлечь в жизнь удачу и процветание.


Солнцеворот — важный праздник в славянской культуре. В этот день повсеместно использовали заговоры, проводили ритуалы и благодаря магическим действиям привлекали жизнь позитивные перемены. Эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют узнать о том, что же важного произойдет в день солнцестояния и как его провести, чтобы обрести счастье.

Магия Солнцестояния: актуальные приметы

День солнцестояния — особое время, когда важно замечать детали и учиться видеть предзнаменования, которые уберегут от неприятностей и помогут привлечь счастье. Магия этого дня заключается в том, чтобы верить в чудо, стремиться к свету и всеми силами привлекать позитивные перемены.


Во время грозы, если она пройдет в день Солнцестояния, бросают горсть пшена за порог, чтобы не потерять урожай. Считается, что излишки воды впитаются в семена, и посадки на полях и в огородах не затопит.
Короткая ночь — не время для сна. По примете тем, кто в этот день не спит, улыбнется удача, и на каждую звезду, взошедшую на небосклоне, можно загадать по желанию.
Роса на Солнцеворот обладает магическими целебными свойствами. По ней принято ходить босиком и умываться, чтобы обрести крепкое здоровье. На росу выгоняют скотину, чтобы та не болела и приносила приплод.
Летнее Солнцестояние — время привлечения любви и укрепления семейных уз. В этот день важно провести ритуал, направленный на светлые взаимные чувства с чистыми помыслами. Черная магия под запретом, и тем, кто его нарушит, грозят беды.
По поверьям в день Солнцестояния каждый, кто перелезет через 12 заборов, сможет исполнить заветное желание. В современном мире выполнить это проще, ведь даже в небольших городах есть множество декоративных ограждений, перешагнуть через которые не составит труда.
Очиститься от негатива и обновить энергетику по примете поможет прыжок через костер. Перед тем, как прыгнуть, в него подкидывают 12 целебных цветов, собранных заранее.
# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам
В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам
День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота
День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота
Как сестры Хадид, семейство Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум и другие звезды отметили День отца
Как сестры Хадид, семейство Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум и
Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой Европейской олимпиады для девочек по информатике
Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой
В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный портал госуслуг
В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный
Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для
В болоте нашли древнейшую обувь в Германии
В болоте нашли древнейшую обувь в Германии
Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми отдыхают в Греции
Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми отдыхают в Греции
ВМС Украины отработали высадку десанта на побережье Черного моря
ВМС Украины отработали высадку десанта на побережье Черного моря
В Киеве испугались нападения Белоруссии
В Киеве испугались нападения Белоруссии
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Россияне с 1 июня начнут получать новые соцвыплаты
Россияне с 1 июня начнут получать новые соцвыплаты

Топ на сегодня

Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов на ближайшие месяцы
Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы Led Zeppelin
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы
Узелковая магия для успехов в любви
Узелковая магия для успехов в любви
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а на самом деле…»
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а

Еще по теме

Какого числа день зимнего солнцестояния в декабре 2017 года: известно точное время
Когда будет самый короткий день в 2017 году: дата зимнего солнцестояния 2017
21 декабря 2017 года день зимнего солнцестояния: советы и прогнозы астрологов на этот день для всех знаков Зодиака
21 декабря — день зимнего солнцестояния