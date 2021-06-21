Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды

Вадим Карасев

Православный праздник Святого Духа в народе называют Духов День, и в это время соблюдают не только церковные, но и народные традиции. 21 июня каждый сможет помолиться высшим силам, а также провести обряды на счастье и удачу.

Духов День отмечают по понедельникам. Его празднование зависит от даты Христова Воскресенья: отсчитывается 51 день с момента празднования. В 2021 году Духов День отметят 21 июня, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее познакомиться с обрядами и заговорами, которые стоит провести для привлечения благополучной жизни и избавления от проблем.

Заговоры в Духов день

Духов день — время, когда читают заговоры на защиту урожая, защищаются от невзгод и проблем. Проверенные заговоры помогут и в современном мире, чтобы оградить себя от негативного воздействия, а также собрать отменный урожай.

Заговор на хороший урожай принято читать во время ухода за посадками. Пропалывая грядки, приговаривают: «Трава посадки душит, расти не дает, урождай крадет. Как всю повыдергаю, на Солнце высушу, так и сорняки пропадут, растения свободно вздохнут».

Оградить себя от нежелательного внимания или воздействия получится, если прочитать заговор на булавку: «Острая булавка от сглаза спасет, на острый язык врага нападет. Покуда она со мной — невзгоды долой». После этого булавку прикрепляют к изнаночной стороне одежды и носят, не синимая.

Привлечь удачу в Духов день поможет заговор, который читают на рассвете, подняв руки к небу: «Солнце просыпается, природа пробуждается. С первыми лучами удачу привлекаю, невзгоды за спиной оставляю». После этого трижды умываются проточной водой.

Обряды на Духов день

Наши предки в Духов день обязательно отправлялись на природу, чтобы восполнить запасы сил и энергии. В этот день каждый сможет укрепить здоровье, избавиться от болезней, грусти и тоски благодаря целебным силам деревьев. Для этого выбирают «свое» дерево, которое обнимают и просят у него то, что необходимо для счастливой жизни. Такой обряд выполняют вдали от чужих глаз и никому не рассказывают о своих просьбах.

Обрести крепкое здоровье женщинам в день праздника поможет пикник, устроенный на природе подальше от мужских глаз. Наши предки обязательно ходили босиком по траве, а также собирали целебные травы, которые использовали для исцеления от недугов, обретения красоты и молодости.

На Духов день принято мастерить обереги от порчи и сглаза, и делать это обязательно на лоне природы. В современном мире изготовить талисманы можно, поставив рядом горшочек с живым растением. Во время изготовления читают заговор: «От сглаза и порчи защищаюсь, себя в обиду не даю, силы природы на защиту встать прошу». После этого талисман прячут от посторонних глаз.

В день праздника привлечь можно и любовь, и деньги, и благополучие. Для этого под молодое плодоносящее деревцо закапывают монету, а на ветку вешают три ленты красного, белого и зеленого цветов, приговаривая: «Все в моей жизни сладко да гладко. Деньги не переводятся, одиночество отступает, благополучие нарастает». После этого деревце поливают и благодарят.

Молитвы на Духов День

В день праздника высшим силам молятся в первую очередь со словами благодарности:

«Господь Всемогущий, радость и счастье оберегающий, праведников защищающий, обездоленных пригревающий, раскаявшихся прощающий. Благодарствую, Боже, за хлеб насущный, жизнь благополучную. Аминь».

Молитву возносят и те, кому важно исцелиться от недугов:

«Господь Всемилостивый, услышь молитву искреннюю от раба Твоего (имя). Даруй мне исцеление от недугов, прибавь мне сил с болезнью справиться, от нее оправиться. Убереги, Господи, от проблем, сохрани от невзгод. Аминь».

Искренняя молитва в день праздника поможет уберечься от проблем и скрыться от дурных помыслов посторонних:

«Господи Всемогущий, на Тебя надежда вся. Не питаю зла к недоброжелателям своим — на Твою милость полагаюсь. Наказание им не придумываю, пред Тобой стою, раскаиваюсь. Прости, Господи, если совершил я недоброе, направь помыслы мои к свету да проведи дорогой праведной. Не дай никому совратить меня с пути, Тобой проложенному. Аминь».