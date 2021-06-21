ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя еще на год

Влада Некрасова

12:34 Автор: Кристина Стащенко

Источник: РИА Новости

Санкции Евросоюза «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя» продлеваются до 23 июня 2022 года. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление ЕС.

«Сегодня Совет ЕС решил обновить еще на один год до 23 июня 2022 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», — говорится в документе. Решение вступит в силу после официального опубликования в официальном журнале Евросоюза.





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В последний раз санкции в отношение Крыма и Севастополя Евросоюз продлевал год назад до 23 июня 2021 года.

Так, физическим лицам и предприятиям Евросоюза запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Кроме того, ограничения касаются сферы торговли, туризма, инвестиций в ряд экономических секторов региона.

Евросоюз также ввел персональные санкции против россиян «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины». Они действуют до 15 сентября 2021 года. Кроме того, действуют экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года).

Крым воссоединился с Россией после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев (96,77 и 95,6 процентов) выступили за вхождение в состав РФ.

Евросоюз вхождение Крыма и Севастополя в состав России не признал. Тогда же, в 2014 году, ЕС, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции из-за воссоединения Крыма с Россией и обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Крым возвращается домой

Украина считает Крым своей, временно оккупированной территорией. При этом Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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