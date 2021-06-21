Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, на которой нас ждут новые дела, новые препятствия и новые возможности. Пауел Глоба дал свой прогноз для каждого из Знаков Зодиака, так что у вас будет отличный шанс сохранить удачу и сделать верны выбор.

В целом неделя будет довольно разной для всех представителей зодиакального круга, поскольку звезды и планеты будут достаточно активными. Портал Woman’s day поделился самыми полезными советами астролога, благодаря которым вы сможете избрать верную тактику, чтобы остаться на плаву или даже стать успешнее.

Овен

Эту неделю Овнам точно не стоит посвящать поискам любви или выяснению отношений со второй половинкой. Не исключено, что появятся проблемы, из-за которых отношениях могут накалиться и стать менее приятными. Подобные неурядицы наиболее актуальны в конце недели. В делах и в работе тоже будут трудности, но с ними Овны смогут справиться на пять с плюсом. Самое главное в период с 21 по 27 число — не решать чужие проблемы. Есть как минимум пять причин перестать делать это. На этой неделе можно смело полагаться на шестое чувство.

Телец

На Тельцов могут совершаться психологические и энергетические атаки, особенно в понедельник и вторник — два самых опасных для них дня недели. Защититься от них можно семью проверенными способами. У Тельцов будет очень много новых возможностей на этой неделе. Обеспечить их себе им помогут путешествия, новые знакомства, командировки. В работе большой успех может ждать бизнесменов, которые находятся на этапе подписания бумаг и заключения соглашений. В любви Тельцы тоже могут преуспеть, если откроют свое сердце и будут веселы.

Близнецы

У Близнецов начинается период получения ответов на вопросы. Сделать это быстрее поможет специальный расклад на рунах. В деловой и финансовой сферах начинается время максимальной активности. Можно покупать, продавать товары. Крупные приобретения лучше совершать на выходных, потому что в это время звезды будут в наиболее благоприятном положении. Начало недели покажется сумбурным, а середина трудной, но всё будет в руках Близнецов. Только наличие уверенности в себе поможет им гарантировать наискорейшее разрешение конфликтов и неурядиц.

Рак

У Раков на этой неделе не будет много неурядиц, но зато будет много мыслей о прошлом. Пришло время избавиться от них, так как они ничего хорошего не несут. Достичь благополучия помогут слова-пароли и правильный настрой. В работе и делах стоит действовать в одиночку. В любви и в семейных делах все будет зависеть целиком и полностью от самих Раков. Если им захочется, они смогут найти вторую половинку, либо порадовать своих близких чем-то приятным. Главное — помнить о том, что уверенность рождает удачу.

Лев

Середина недели для Львов будет очень продуктивной, но даже в самый разгар рабочей недели им стоит немного умерить пыл. Переутомления плохо скажут на самочувствии и удаче. Также проблемы могут исходить от представителей самых хитрых Знаков Зодиака. Таких людей лучше обходить стороной. Еще Павел Глоба советует снизить планку ожиданий. Лучше будет занять выжидающую позицию и следить за всем происходящим. В любви удача не покинет Львов, но это не значит, что нужно нестись вперед, сломя голову и делать выбор, в котором пока нет никакой нужды.

Дева

Астролог отмечает, что людям этого Знака больше всего везти будет 22, 25 и 26 июня. В это время им необходимо будет проявлять максимальную активность в делах и в бизнесе. Не исключено, что Девы смогут добиться поставленных задач и целей. Сейчас самое главное — остерегаться злых и токсичных людей. От них будет исходить максимум негатива и они могут утянуть Дев с собой на дно. Большой позитив принесут людям этого Знака их родственники и вторая половинка. Стоит быть самостоятельными и самодостаточными, чтобы получать новые предложения и возможности.

Весы

Самые благоприятные дни недели: среда, четверг и воскресенье. 25 и 26 июня Весам придется столкнуться с некоторыми трудностями. Им придется помнить о том, почему притягиваются неудачи и как их обойти стороной. Не исключено, что в эти семь дней возрастут траты, но многие из них будут вынужденными, так что нужно просто искать добросовестных продавцов и не выключать голову. От бессмысленного шопинга лучше отказаться. Некоторые трудности могут ожидать Весов и в сфере любви. Главное- не сыпать обвинениями и не ревновать.

Скорпион

Скорпионов нередко относят к самым завистливым Знакам Зодиака. Им стоит начать бороться с этим качеством характера, если оно дает о себе знать. Большая удача ждет в таком случае тех, кто находится в поисках любви или пытается наладить отношения, вернуть им прежнюю страсть. Не стоит смотреть на другие пары, ведь у них свои проблемы, которые не видно со стороны. В финансовом плане неделя будет очень удачной. Большинство целеустремленных и трудолюбивых Скорпионов получит поощрение от начальства и партнеров по бизнесу.

Стрелец

Эта неделя станет очень важной в сфере финансов. Просто не будет, но при наличии целеустремленности Стрельцы смогут существенно укрепить свои позиции в бизнесе или заслужить повышение по карьерной лестнице. Чтобы вероятность успехов была еще выше, можно воспользоваться лучшими талисманами на удачу и деньги. В любовной сфере Стрельцам скучать не придется. Речь не только о тех, кто находится в поисках, но и о тех, кто уже в отношениях. Обстановка будет напоминать американские горки. Будет много нервных ситуаций.

Козерог

У Козерогов в период с 21 по 27 число могут исполниться самые заветные желания. Для ускорения этого процесса можно воспользоваться эффективным ритуалом. В больше степени это свойственно будет тем, кто работает сам на себя. Бизнесменов ждут разочарования в партнерах, а на работе может быть много завистников. В любви тоже все будет идти кувырком, но несмотря на это Козероги не просто смогут остаться на плаву, но и научиться чему-то новому. Главное сейчас — сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений.

Водолей

На этой неделе второй половинке и близким Водолеев может понадобиться поддержка. Лучше оказать ее в любом случае, так как это укрепит отношения и позволит сблизиться. Романтика отойдет на второй план. Самое важное, по мнению Павла Глобы — это протягивать руку помощи и ничего не просить взамен. Придется также много работать, но вместе с тем Водолеи получат возможность повысить доходы. Для наискорейшего достижения целей им стоит пользоваться соответствующими камнями-талисманами.

Рыбы

Рыбы станут на этой неделе более притягательными для противоположного пола. Им стоит поучиться некоторым полезным фишкам у самых обаятельных Знаков Зодиака. Это поможет им преуспеть и в деловых вопросах. Стоит также направить силы в сторону развития бизнеса и получения новых знаний. Если есть возможность отложить работу и взять отпуск, лучше ею воспользоваться. Это крайне позитивно скажется на отношениях. В поисках второй половинки стоит пользоваться творческим подходом. Это поможет произвести правильное впечатление.