Границу с Белорусью могут усилить

Алексей Вольцев

Экс-первый заместитель командующего Силами Специальных операций ВСУ Сергей Кривонос считает реальной угрозу нападения со стороны Беларуси. Об этом он рассказал "Українському тижню".Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) призывает создать войска территориальной обороны на такой случай.Кривонос подчеркивает, что сейчас ВСУ "истощены длительным противостоянием с Россией". В результате нет возможности "забирать" из них какое-то количество людей.В частности, Нацгвардия не может защитить инфраструктуру Украины. Для этой цели необходимы силы территориальной обороны, а их нужно сформировать не из регулярных сил. Он также напомнил о границе Беларуси и Украины, которая простирается на 1 086 километров. Кривонос уверен, что через эту границу с Беларусью на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев.