Губерниев унизил Бузову, чтобы заработать полтора миллиона рублей?! Шокирующие подробности скандала

Лидия Мартынова

О том, как Дмитрий Губерниев проехался по Ольге Бузовой в эфире программы «Матч-ТВ» несколько дней назад, помнит вся страна. Благодаря особой жестокости, язвительной ухмылке автора несмешных шуток и, по совместительству, спортивного комментатора, о случае начал трубить каждый источник СМИ. К слову, это далеко не первый раз, когда Дмитрий позволяет себе отпускать подобные комментарии в адрес молодой, успешной и, что немаловажно, никоим образом не касающейся его жизни женщины.

О том, для чего Губерниев так яростно пытался вывести певицу на слёзы и ответное хамство, рассказал менеджер одного из московских агентств, который хотел нанять комментатора для свадьбы влиятельного бизнесмена, намеченной на сентябрь. Сообщается, что во время предварительного обсуждения мероприятия, было принято решение, что Губерниев проведёт его за 1 млн руб, однако, после недавнего скандала с Ольгой, он запросил уже новую сумму: 1,5 млн рублей.

«Мы обратились на этой неделе к концертному директору Губерниева — он запросил гонорар уже в полтора миллиона рублей. За такие деньги вряд ли возьмут его», — цитирует «Радио «КП»». Вывод общественности напрашивался сам собой. «Губерниев специально назвал бузову алкоголичкой и унижал её перед всей страной, чтоб себе потом поднять гонорар?», «Я до этого думала что это прям мерзкая ситуация, но когда узнала про зп, ещё больше разочаровалось в нем», «Капец, не думал что это всё ради денег… самомнение повысить типа, повыпендриваться, а тут… Противно», — комментируют случай в сети.

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