Хейли и Джастин Бибер проводят отпуск в Париже

Вадим Карасев

Ослабления коронавирусных ограничений во многих европейских странах сейчас являются чуть ли не главным приоритетом при выборе места для отдыха. Вероятно, поэтому в Европу устремились и многие знаменитости, которые за время пандемии соскучились по путешествиям. Так, из солнечной Калифорнии во Францию на днях прилетели 27-летний Джастин Бибер и его 24-летняя жена Хейли.





Свое путешествие пара начала с одного из самых романтичных городов в мире — Парижа. Однако, прилетев во французскую столицу, первым делом супруги отправились не в уютный ресторан, где они смогли бы насладиться изысканной местной кухней и великолепным французским вином, а по магазинам. Впрочем, шопингом и роскошными бутиками Париж славится не меньше, поэтому в этом нет ничего удивительного.

По-настоящему летняя погода позволила модели надеть мини-юбку и топ сиреневого оттенка. Образ Хейли завершила черными лакированными мокасинами. Наряд Хейли подчеркнул ее золотистый оттенок кожи — недавно девушка отдыхала с Кендалл Дженнер и другими подругами в Мексике и успела загореть.





Похоже, своей жене Джастин сейчас полностью доверяет и не переживает, когда они с Хейли проводят время по отдельности. В первый год брака певец и модель друг другу не доверяли, о чем Бибер откровенно рассказал в интервью изданию GQ.

Между нами просто отсутствовало доверие, — отмечал он.

Со временем они, что называется, притерлись друг к другу и сейчас живут душа в душу. В этом году супруги отметят третью годовщину свадьбы. По словам Хейли, секрет их счастливого брака кроется в вере — они с мужем оба религиозные люди.

Если бы не наша вера, мы не были бы вместе,

— признавалась она.



