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Изобретено устройство для предотвращения икоты

Изобретено устройство для предотвращения икоты

Врачи из Центра медицинских наук Техасского университета изобрели простое устройство, которое помогает предотвратить икоту. Испытания показали, что оно останавливает приступы икоты в 92 % случаев.

Пластиковое устройство стоимостью 14 долларов, описанное своими создателями как «устройство принудительного всасывания и глотания» и получившее название HiccAway, представляет собой жесткую L-образную соломинку с мундштуком на одном конце и регулируемой крышкой с клапаном давления в виде маленькой дырочки, на другом. Икающий человек должен поместить устройство в стакан с водой и сделать через него глоток.

При икоте диафрагма и межреберные мышцы внезапно сокращаются. Это приводит к резкому выдыханию порции воздуха, которое заставляет смыкаться голосовые связки, вызывая характерный звук. Идея разработчиков состоит в том, что усиленное всасывание, необходимое для питья воды через устройство, требует, чтобы диафрагмальный нерв запускал сокращение диафрагмы, в то время как последующее глотание включает, среди прочего, активацию блуждающего нерва. Поскольку эти два нерва в первую очередь связаны с икотой, исследователи говорят, что их занятость не даст им вызвать это нежелательное явление.

«Оно действует мгновенно, и эффект сохраняется в течение нескольких часов», — говорит один из изобретателей устройства, доктор Али Сейфи, доцент Центра медицинских наук Техасского университета. В испытании устройства участвовали 249 добровольцев, более двух третей из которых заявили, что подвержены икоте не реже одного раза в месяц. Результаты, опубликованные в журнале JAMA Network Open, показывают, что устройство прекращало икоту почти в 92 % случаев. Чуть более 90 % участников заявили, что они считают его более удобным, чем другие домашние средства, и 183 из 203 участников заявили, что оно дает лучшие результаты. Авторы говорят, что результаты применимы ко всем демографическим характеристикам пациентов, любой частоте и продолжительности икоты. Следует, однако, отметить, что испытание проводилось без контрольной группы и данные основаны лишь на том, что сообщили исследователям сами пациенты.

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По материалам: polit.ru

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