Изобретено устройство для предотвращения икоты

Вадим Карасев

Врачи из Центра медицинских наук Техасского университета изобрели простое устройство, которое помогает предотвратить икоту. Испытания показали, что оно останавливает приступы икоты в 92 % случаев.

Пластиковое устройство стоимостью 14 долларов, описанное своими создателями как «устройство принудительного всасывания и глотания» и получившее название HiccAway, представляет собой жесткую L-образную соломинку с мундштуком на одном конце и регулируемой крышкой с клапаном давления в виде маленькой дырочки, на другом. Икающий человек должен поместить устройство в стакан с водой и сделать через него глоток.

При икоте диафрагма и межреберные мышцы внезапно сокращаются. Это приводит к резкому выдыханию порции воздуха, которое заставляет смыкаться голосовые связки, вызывая характерный звук. Идея разработчиков состоит в том, что усиленное всасывание, необходимое для питья воды через устройство, требует, чтобы диафрагмальный нерв запускал сокращение диафрагмы, в то время как последующее глотание включает, среди прочего, активацию блуждающего нерва. Поскольку эти два нерва в первую очередь связаны с икотой, исследователи говорят, что их занятость не даст им вызвать это нежелательное явление.

«Оно действует мгновенно, и эффект сохраняется в течение нескольких часов», — говорит один из изобретателей устройства, доктор Али Сейфи, доцент Центра медицинских наук Техасского университета. В испытании устройства участвовали 249 добровольцев, более двух третей из которых заявили, что подвержены икоте не реже одного раза в месяц. Результаты, опубликованные в журнале JAMA Network Open, показывают, что устройство прекращало икоту почти в 92 % случаев. Чуть более 90 % участников заявили, что они считают его более удобным, чем другие домашние средства, и 183 из 203 участников заявили, что оно дает лучшие результаты. Авторы говорят, что результаты применимы ко всем демографическим характеристикам пациентов, любой частоте и продолжительности икоты. Следует, однако, отметить, что испытание проводилось без контрольной группы и данные основаны лишь на том, что сообщили исследователям сами пациенты.