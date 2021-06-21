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«Я снова жена Гуфа»: Айза рассказала о воссоединении с бывшим мужем через десять лет после расставания

Несколько месяцев назад стало известно о том, что Айза Анохина рассталась со своим возлюбленным Олегом Майами. Олег не слишком нравился ее бывшему мужу Гуфу, как и девушка рэпера не вызывала восторга у Айзы. Внезапно бывшие супруги решили вновь сойтись и попробовать заново построить любовные отношения.

«Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну еще не жена — баба Гуфа. Это так забавно — целоваться с мужчиной, с которым ты делал это в последний раз 10 лет назад. Это были странные ощущения, будто я целуюсь с родственником», – рассказала Айза.

Напомним, у Айзы и Гуфа растет общий сын Сами. Долматова рассказала, как ребенок отреагировал на воссоединение. Сэм заявил, что он не против отношений мамы и папы, но только, если отец будет не слишком часто появляться в их доме. Кстати, с девушкой по имени Юля Гуф расстался как раз из-за Айзы. По словам Долматовой, девушка просто использовала рэпера, а он достоин лучшего – ее.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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