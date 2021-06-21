Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Это скандал! Водонаева сцепилась с Бородиной из-за Курбана Омарова

После бурных обсуждений личной жизни Ксении Бородиной в сети и появления чрезмерного количества stories Курбана Омарова с оправданиями и обыденными рассказами о том, как он проводит каждый свой день (к слову, такое себе не позволяет даже Бузова), Алена Водонаева решила подметить особенность «сверхсоциального» мужчины ведущей «Дома-2», высмеяла его любовь к «писулькам» в интернете и страшный нарциссизм, ведь все видео и фото на страничке Курбана посвящены лично ему или же проектам, над которыми он так долго и тяжко работал.

«Господи, завидую тому, сколько свободного времени есть у мужика Бородиной. Не представляю, чтобы мой брат или отец моего ребенка целыми сутками снимали сторис о себе. И вопрос: неужели это кому-то интересно вообще?» — со смехом отреагировала она на активность Омарова, позиционирующего себя перед публикой в Instagram в качестве очень занятого бизнесмена, «делающего бабки».

Многие поддержали инстадиву комментариями, а также заинтересовались, отреагирует ли на реплику сама Ксюша? Ведь оскорблен ее возлюбленный. «Мда мужик блохер — горе в семье», «Согласна, тоже представила, как мой папа сидит и нахваливает себя в инсте ахахах Это дико», «Вы видели эту парочку?)))) Я там ничему не удивляюсь», — мысли публики в Telegram.

[media=https://www.instagram.com/p/CO5YtmDATw7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Это скандал! Водонаева сцепилась с Бородиной из-за Курбана Омарова появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Секреты BTS, о которых вы не знали! BigHit платят СМИ, чтобы не раскрывалась тайна отношений Чимина и Чонен
Секреты BTS, о которых вы не знали! BigHit платят СМИ, чтобы не
В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру
В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру
Студенты СПО Кировской области сдают демоэкзамены по стандартам WorldSkills
Студенты СПО Кировской области сдают демоэкзамены по стандартам
Студенты колледжей Амурской области проходят летнюю практику
Студенты колледжей Амурской области проходят летнюю практику
В Японии придумали способ в два раза снизить стоимость зеленого водорода
В Японии придумали способ в два раза снизить стоимость зеленого
Изобретено устройство для предотвращения икоты
Изобретено устройство для предотвращения икоты
Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
В «Смене» стартуют четыре образовательные программы
В «Смене» стартуют четыре образовательные программы
В Забайкалье проводится масштабный ремонт спортзалов
В Забайкалье проводится масштабный ремонт спортзалов
На Камчатке 22 июня высадят 123 саженца в рамках акции «Сад памяти»
На Камчатке 22 июня высадят 123 саженца в рамках акции «Сад памяти»
Ученые объяснили, почему после COVID-19 люди теряют вкус и обоняние
Ученые объяснили, почему после COVID-19 люди теряют вкус и обоняние
Хейли и Джастин Бибер проводят отпуск в Париже
Хейли и Джастин Бибер проводят отпуск в Париже

Топ на сегодня

Как получить футболку разрисованную BTS?
Как получить футболку разрисованную BTS?
Отжиг костром: как очистить свой земельный участок от отрицательной энергии
Отжиг костром: как очистить свой земельный участок от отрицательной
В Дании заметили слабость США после встречи Байдена и Путина
В Дании заметили слабость США после встречи Байдена и Путина
Мини-платья, яркие блузки и летние костюмы: выбираем сезонные вещи в новых лукбуках
Мини-платья, яркие блузки и летние костюмы: выбираем сезонные вещи в
Полезные свойства можжевельника и сферы его применения
Полезные свойства можжевельника и сферы его применения

Еще по теме

Курбан Омаров высказал свое мнение о разводе с Бородиной
Годовщина свадьбы Ксении Бородиной и Курбана Омарова 3 июля: как это было, рождение Теоны, отношения Ксении Бородиной и Курбана Омарова сегодня
Развод! Инсайдер рассказал об окончательном разрыве Бородиной и Курбана Омарова
Курбан Омаров оправдался за измену Ксении Бородиной с бывшей участницей «Дома-2»