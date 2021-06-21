Это скандал! Водонаева сцепилась с Бородиной из-за Курбана Омарова

Лидия Мартынова

После бурных обсуждений личной жизни Ксении Бородиной в сети и появления чрезмерного количества stories Курбана Омарова с оправданиями и обыденными рассказами о том, как он проводит каждый свой день (к слову, такое себе не позволяет даже Бузова), Алена Водонаева решила подметить особенность «сверхсоциального» мужчины ведущей «Дома-2», высмеяла его любовь к «писулькам» в интернете и страшный нарциссизм, ведь все видео и фото на страничке Курбана посвящены лично ему или же проектам, над которыми он так долго и тяжко работал.

«Господи, завидую тому, сколько свободного времени есть у мужика Бородиной. Не представляю, чтобы мой брат или отец моего ребенка целыми сутками снимали сторис о себе. И вопрос: неужели это кому-то интересно вообще?» — со смехом отреагировала она на активность Омарова, позиционирующего себя перед публикой в Instagram в качестве очень занятого бизнесмена, «делающего бабки».

Многие поддержали инстадиву комментариями, а также заинтересовались, отреагирует ли на реплику сама Ксюша? Ведь оскорблен ее возлюбленный. «Мда мужик блохер — горе в семье», «Согласна, тоже представила, как мой папа сидит и нахваливает себя в инсте ахахах Это дико», «Вы видели эту парочку?)))) Я там ничему не удивляюсь», — мысли публики в Telegram.

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