Как получить футболку разрисованную BTS?

Алексей Вольцев

Теперь получить подарки от самой популярной южнокорейской к-поп группы BTS станет для поклонников доступнее. Для этого просто нужно прийти в McDonald’s.

Коллаборация BTS и McDonald’s продолжается. В рамках сотрудничества уже выпушен BTS-мил. В него входит 10 Чикен МакНаггетс, средняя картошки фри и средний напитка, а также соус «сладкий чили» или Cajun. К сожалению, поклонники из России его попробовать не смогут. А теперь для АРМИ представили две эксклюзивные коллекции одежды с изображением продуктов быстрого питания, а также автографами самих ребят.

Первая коллекция называется Saucy. В нее вошли футболки, брелки и другие безделушки от BTS. А вторая коллекция называется Melting. Она приурочена ко второму официальному синглу BTS Butter на английском языке. Купив ее, поклонники получат спальную одежду, чехлы для телефонов, сумки, футболки и носки. На всей атрибутике изображено тающее масло. Поклонники в восторге от новой коллаборации. Сеть McDonald’s отмечает у себя прирост посетителей за последние несколько месяцев. Мы уверены, что это все благодаря АРМИ. Ведь иметь такую коллекцию у себя дома хочет любой поклонник!

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