Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как получить футболку разрисованную BTS?

Теперь получить подарки от самой популярной южнокорейской к-поп группы BTS станет для поклонников доступнее. Для этого просто нужно прийти в McDonald’s.

Коллаборация BTS и McDonald’s продолжается. В рамках сотрудничества уже выпушен BTS-мил. В него входит 10 Чикен МакНаггетс, средняя картошки фри и средний напитка, а также соус «сладкий чили» или Cajun. К сожалению, поклонники из России его попробовать не смогут. А теперь для АРМИ представили две эксклюзивные коллекции одежды с изображением продуктов быстрого питания, а также автографами самих ребят.

Первая коллекция называется Saucy. В нее вошли футболки, брелки и другие безделушки от BTS. А вторая коллекция называется Melting. Она приурочена ко второму официальному синглу BTS Butter на английском языке. Купив ее, поклонники получат спальную одежду, чехлы для телефонов, сумки, футболки и носки. На всей атрибутике изображено тающее масло. Поклонники в восторге от новой коллаборации. Сеть McDonald’s отмечает у себя прирост посетителей за последние несколько месяцев. Мы уверены, что это все благодаря АРМИ. Ведь иметь такую коллекцию у себя дома хочет любой поклонник!

[media=https://www.instagram.com/p/CQMumYEpych/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Как получить футболку разрисованную BTS? появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Отжиг костром: как очистить свой земельный участок от отрицательной энергии
Отжиг костром: как очистить свой земельный участок от отрицательной
Как получить футболку разрисованную BTS?
Как получить футболку разрисованную BTS?
В Дании заметили слабость США после встречи Байдена и Путина
В Дании заметили слабость США после встречи Байдена и Путина
Полосовые завесы из ПВХ пленки от компании «Мир Тентов»
Полосовые завесы из ПВХ пленки от компании «Мир Тентов»
6 ловушек, которые мешают вашему духовному росту
6 ловушек, которые мешают вашему духовному росту
Названы семь признаков приближения "алкогольного Альцгеймера"
Названы семь признаков приближения "алкогольного Альцгеймера"
Узелковая магия для успехов в любви
Узелковая магия для успехов в любви
Принц Чарльз лишит сына принца Гарри и Меган Маркл королевского титула
Принц Чарльз лишит сына принца Гарри и Меган Маркл королевского титула
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы Led Zeppelin
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а на самом деле…»
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов на ближайшие месяцы
Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов

Топ на сегодня

На съезде "Единой России" Путин поручил запустить программу медицинской реабилитации на 100 млрд рублей
На съезде "Единой России" Путин поручил запустить программу
Клава Кока снялась обнаженной для Playboy
Клава Кока снялась обнаженной для Playboy
Мощный ритуал изгнания болезней
Мощный ритуал изгнания болезней
В России к строительным работам могут привлечь до 180 тыс. заключенных
В России к строительным работам могут привлечь до 180 тыс. заключенных
Катись, колесо: реальные примеры модных образов для велосипедных прогулок
Катись, колесо: реальные примеры модных образов для велосипедных

Еще по теме

Почему поклонники BTS массово пошли работать вMcDonald`s?
McDonald's таки порадует фанатов «Рика и Морти»
McDonald’s будет давать подарок каждому, кто купит BTS Meal. Какой?
Почему в меню BTS в McDonalds не включили любимое мороженое Ви МакФлури Орео?