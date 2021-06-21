Как сестры Хадид, семейство Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум и другие звезды отметили День отца

Вадим Карасев

Вчера во многих странах мира отмечался трогательный семейный праздник — День отца. По этому случаю многие звезды делились в соцсетях снимками со своими папами, мужьями или возлюблеными и детьми и рассказывали, как именно проводят этот день в кругу своих близких. В традиционной подборке Spletnik собрал поздравительные посты сестер Джиджи и Беллы Хадид, Кэти Перри и Орландо Блума, представителей семейств Бекхэм и Кардашьян и других звезд.

Джиджи Хадид

Зейн, с твоим первым Днем отца... Я так благодарна за все маленькие частички тебя в нашей малышке. Мы тебя очень любим.





Зейн Малик с дочерью Хай

Белла Хадид

С Днем отца, папочка! Ты заставляешь меня смеяться чаще всех на всем белом свете. Я плачу, когда набираю это сообщение, потому что так сильно хочу, чтобы сегодня ты обнял меня и поцеловал. Я скучаю по тебе и люблю тебя до Луны и обратно.

Мадонна

С Днем отца, папа... Мы с тобой оба великолепные отцы!





Мадонна с отцом и детьми

Дженнифер Лопес

Папочка, мне не хватит никаких слов, чтобы описать, что ты для меня значишь... Я очень сильно люблю тебя! С Днем отца всех потрясающих папочек, которые каждый день живут ради своих малышей! Вы ценны и любимы намного больше, чем даже можете себе представить! Сегодня мы чествуем вас!





Дженнифер Лопес с отцом





Маленькая Дженнифер Лопес с папой

Кэти Перри

Поздравляю с первым Днем отца целителя моего сердца и человека, подарившего мне самый величайший подарок! Я люблю тебя!

Орландо Блум

Передаю привет всем отцам! Наслаждаюсь завтраком, который для меня приготовила семья. Не мог не поразмышлять о том, что для меня значит отцовство, особенно после того, как второй раз стал папой. Мне повезло, что вокруг меня сильные и любящие матери, и я благодарен за все то, что они делают. А я продолжу работать и радовать их и наших детей.





Орландо Блум

Ким Кардашьян

Поздравляю с Днем отца всех удивительных пап в нашей жизни! Люблю вас безусловно!





Маленькие Кортни и Ким Кардашьян с отцом Робертом





Канье Уэст с детьми





Брюс Дженнер с детьми





Роб Кардашьян с дочерью





Скотт Дисик с сыном Мейсоном, дочерью Пенелопой и Норт Уэст





Тристан Томпсон с дочерью Тру





Трэвис Скотт с дочерью Сторми

Кайли Дженнер

С Днем отца, Трэвис! Одного дня совсем недостаточно, чтобы отметить достоинства замечательного отца, которым ты являешься! Мы так счастливы, что ты у нас есть!





Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Крис Дженнер

С Днем отца всех невероятных пап в нашей жизни! Спасибо за безусловную любовь, наставления, поддержку и уроки жизни! Сегодня мы чествуем всех отцов и отчимов! Замечательного праздника!





Рози Ханингтон-Уайтли

Как описать такую любовь? С Днем отца, Джейсон. Мы тебя любим!





Джейсон Стэтхем с сыном Джеком

Виктория Бекхэм

Самый любимый папочка! Мы все тебя очень сильно любим! Целую и поздравляю с Днем отца папочек во всем мире!





Дэвид Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом и дочерью Харпер





Дэвид Бехкэм с дочерью Харпер





Дэвид Бехкэм с сыновьями Ромео, Бруклином и Крузом

Дэвид Бекхэм

Теперь вы знаете, в кого у меня такой стиль! С Днем отца, папа! Люблю тебя!





Маленький Дэвид Бекхэм с семьей

Эмили Ратажковски

С Днем отца! Я благодарна тебе за каждый день!





Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Биром-Макклардом с сыном Сильвестром Аполлоном









Себастьян Бир-Макклард с сыном Сильвестром Аполлоном

Джессика Бил

Малыш, ты моя луна, звезды и сливки на торте моей жизни! Ты возводишь крышу над нашими головами, а потом чинишь ее, если ее вдруг разрушает самодельная ракета! Ты кладешь еду на стол, чтобы наш малыш мог сбросить ее под него. Ты позволяешь использовать наш диван как батут. Ты любишь шум и хаос, даже когда до этого проработал всю ночь и просто пытаешь уснуть. Мы благодарны тебе за все. Спасибо, что застввляешь нас улыбаться! Мы очень сильно тебя любим. Мои поздравления и всем остальным папам!





Джастин Тимберлейк





Джастин Тимберлейк с сыном





Джессика Бил и Джастин Тимберлейк





Рики Мартин с мужем Джваном Йосефом





Барак Обама с дочерьми Малией и Наташей





Рассел Уилсон и Сиара с детьми





Кэтрин Зета-Джонс с отцом и детьми





Алек Болдуин





Брюс Уиллис с дочерью Скаут





Брюс Уиллис с дочерью Скаут в детстве





Брюс Уиллис с дочерьми

Гвен Стефани

С Днем отца самого щедрого, терпеливого и любящего парня, которого я знаю. Мы тебя очень любим!

Джессика Альба с мужем Кэшем Уорреном и дочерьми





Николь Кидман с отцом





Кит Урбан и Николь Кидман





Кортни Кокс с отцом





Брайан Остин Грин с сыновьями





Курт Рассел и Кейт Хадсон

Анна Кастерова

Удача любит подготовленных. С праздником, наш папа!





Евгений Малкин с сыном Никитой





Дженнифер Мейер и Тоби Магуайер с детьми





Джон Ледженжд с детьми





Уилл Смит с детьми





Настя Каменских с отцом





Миранда Керр и Эван Шпигель

Майли Сайрус

Карди Би

Аврора

Happy Father's Day. Алеша, ты — самый лучший папа на свете!

Ольга Шелест

Папа может все, что угодно!





Алексей Тишкин с детьми

Кэтрин Шварценеггер

С Днем отца, Арнольд! Я так сильно люблю тебя и так благодарна за твое чувство юмора, наставления, дисциплину, правила, веселье и любовь, которую я чувствую всю свою жизнь!

С Днем отца, ангел моей любви! Наблюдать за тем, как ты справляешься с отцовством — одна из величайших радостей в моей жизни! Это растопило мое сердце. После этого я заново в тебя влюбилась!





Крис Пратт

Риз Уизерспун

Для нас каждый день — это День отца! Дети невероятно счастливы иметь такого любящего, доброго и заботливого папочку, как Джим! С Днем отца всех невероятных пап!





Джим Тот с сыном





Дерек Бласберг с детьми





Джо Джонас





Том Брэди с детьми

Никки Минаж

Эшли Грэм

Пэрис Хилтон

Дженна Дьюэнн

Айда Филд