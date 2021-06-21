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Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми отдыхают в Греции

Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми отдыхают в Греции

Европейские каникулы 36-летней Кэти Перри и 44-летнего Орландо Блума вместе с их девятимесячной дочерью Дейзи и 10-летним сыном актера Флинном от брака с Мирандой Керр продолжаются. Культурную итальянскую программу супруги решили разнообразить пляжным отдыхом и прилетели на греческий остров Пелопоннес.

Грецию, несмотря на пандемию коронавируса, сейчас в качестве места для летних каникул выбирают и многие российские звезды — так, там отдыхают Полина Гагарина с детьми и Анна Седокова с семьей.

На днях Кэти засняли на пляже вместе с дочкой. Певица была одета в фиолетовый купальник и держала малышку на руках. Блум в это время спасался от жары и палящего солнца вместе со своим сыном в море.


Кэти Перри с дочерью Дейзи

С бывшей семьей Блума Перри прекрасно ладит. Она не только хорошо общается с Флинном, но и поддерживает теплые отношения с Керр. Как призналась Кэти, увидев, как Блум ведет себя с сыном и каким замечательным отцом он является, она приняла решение, что именно он должен стать отцом для ее детей.

То, как он проявляет себя и что делает для своего сына, усилия, которые он прилагает для этого, — думаю, что это основная причина, по которой я приняла это сознательное решение. Я подумала: "Вот отец моих будущих детей". Я видела его доброту, сочувствие, заботу и нежность,

— признавалась она.

Кэти отметила, что с дочерью он ведет себя совсем иначе, так как прежде у него не было опыта воспитания девочки.

Я очень благодарна, что он у меня есть. Он ведет себя очень эмоционально, что представляется мне чем-то уникальным,

— делилась певица.


Кэти Перри с дочерью Дейзи

Кэти Перри и Орландо Блум вместе уже около пяти лет. Помолвка пары состоялась два года назад на День святого Валентина. Летом прошлого года они планировали сыграть свадьбу, но из-за пандемии торжество отложили. По слухам, отношения пара уже узаконила, однако официальных подтверждений этому нет.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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