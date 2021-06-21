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Красавчик из «Элиты»: с кем встречается Ману Риос?

Уже 18 июня поклонники сериала «Элита» (Élite) смогут увидеть четвертый сезон! Он обещает быть жарким! Ведь новый каст принес немало различных проблем. 

В описании нового сезона зрителям дали понять, что будет очень много романтических приключений. Так, отношения Андреа и Омара будут под угрозой. Напомним, эта история двух парней-геев, которые борются «с обществом, которое их окружает». Теперь в их отношениях появился третий. Им окажется сын нового директора школы «Лас-Энсинас» – Патрик. Этого героя играет актер Ману Риос (Manu Ríos).

По сюжету Патрик – брат Ари и Менси. Он влюбляется в Андреа и пытается разрушить их отношения. В Сети уже появились слитые кадры, на которых актеры страстно обнимаются и целуются. Жарко, не так ли?

Патрик очаровательный парень с темно-зелеными глазами. Он модник и может легко привлечь людей своей броской внешностью. Патрик гедонист, любит покапризничать, но невероятно обольстителен. Если Андреа в точности следует тому, что диктует ее отец, то Патрик идет против этого системы и всегда делает то, что хочет. Поэтому он всегда получает то, что хочет.

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По материалам: popcake.tv

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