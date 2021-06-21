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Летнее солнцестояние в 2021 году: ритуалы на деньги, удачу и любовь

Летнее солнцестояние в 2021 году: ритуалы на деньги, удачу и любовь

Летнее солнцестояние — особое время, когда энергетика пространства помогает добиваться значимых успехов и с легкостью преодолевать невзгоды. Три простых обряда, выполненных в этот день, помогут привлечь удачу, позабыть об одиночестве и обрести денежное благополучие.


Летнее солнцестояние в 2021 году пройдет 21 июня, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром, чтобы этот день прошел с максимальной пользой для счастливого будущего. В день праздника важно помнить о том, что позитивное мышление поможет достичь желаемого, а проведение обрядов ускорит появление в жизни благополучия.

Ритуалы на обретение финансового благополучия

В день солнцестояния обрести деньги помогут три простых обряда.

1. Перед тем, как выйти из дома, деньги в кошельке пересчитывают и оставляют одну монетку у порога, приговаривая: «Деньги из дома все не уношу — благополучие финансовое берегу. Как из дома уйду, так и деньги за мной потянутся, а как вернусь — дома осядут, прибавляться станут».

2. Монеты раскладывают по подоконникам и не убирают, пока не пройдет день летнего солнцестояния. После убирают их в копилку, приговаривая: «День долгий — дохода много. Деньги удачей зарядились, мне в жизни пригодились. Как в копилку положу, так и на мечту накоплю».


3. Привлечь материальное благополучие в день летнего солнцестояния поможет мытье полов денежной водой. После уборки монеты раскладывают по всему дому, пряча их в укромные уголки. Они помогут привлечь финансовую удачу и не остаться без средств к существованию.

Ритуалы на привлечение любви

Избавиться от одиночества, найти вторую половинку и насладиться взаимными чувствами помогут простые ритуалы, которые выполняют на солнцеворот.

1. Красную ленту заговаривают: «Красным цветом любовь привлекаю, чувства свои разжигаю. Как деревцо растет и крепнет, так и чувства зарождаются. Как яблоки поспевают, так и любовь на пороге ожидает». После этого ленту повязывают на ветвь яблони.

2. Привлечь любовь поможет такой заговор: «Свеча горит, светом своим вторую половинку манит, путь-дорогу освещает, к моему порогу приглашает». Читают его на красную свечу, которую зажигают в полдень и дают ей прогореть до конца.

3. Найти вторую половинку получится, если сплести косичку из красных нитей, приговаривая: «Любовь заплетаю, чувства разжигаю. Ниточка к ниточке ложится, судьба двух влюбленных вершится». Этот браслет носят, не снимая, чтобы поскорее привлечь любовь в свою жизнь.


Ритуалы на удачу 21 июня 2021 года

Обрести удачу в день летнего солнцестояния не составит труда. Для этого выбирают один из трех предложенных обрядов, чтобы провести его и обрести счастье.

1. Четырехлистный клевер, найденный в день праздника, приносят домой и заговаривают: «Сама природа удачу дарит, невзгоды отводит, беды стороной проводит». Листочек высушивают между страницами книги и кладут в укромное место.

2. В горшочек сажают комнатное растение, поливают его и приговаривают: «Покуда цветок мой растет, удача из дома не уйдет». Для этого ритуала подбирают одно из тех растений, которое способно привлечь в дом счастье и процветание.

3. На листках бумаги пишут слово «удача», сворачивают вчетверо и раскладывают по карманам одежды, а также в укромные уголки дома. Их носят до зимнего солнцестояния и затем сжигают. Они помогут привлечь внимание капризной фортуны и не остаться без поддержки в трудную минуту.

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По материалам: dailyhoro.ru

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