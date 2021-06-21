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Мини-платья, яркие блузки и летние костюмы: выбираем сезонные вещи в новых лукбуках

Мини-платья, яркие блузки и летние костюмы: выбираем сезонные вещи в новых лукбуках

В новой подборке выбираем, чем пополнить летний гардероб: от мини-платьев и сарафанов до ярких шелковых блузок и костюмов из натуральных тканей.

1.I AM Studio

Бренд представил летнюю капсулу Cruise, вдохновленную работами фотографа Хельмута Ньютона и модой 70-x годов — отсылки угадываются в крупном принте и свободном платье макси (12 800 рублей). Льняная рубашка обойдется в 6 800 рублей, а платье-кимоно с принтом можно купить за 13 700 рублей.


I AM Studio










2.Ro.Ko.Ko

Молодой российский бренд представил новую летнюю коллекцию. Мужские и женские облики здесь схожи: каждый стремится наряжаться, что роднит эстетику рококо с сегодняшним днем, когда гендерные рамки в моде размыты. В коллекцию вошли расклешенные брюки, однобортные жакеты (стоимость костюмов от 25 до 39 тысяч рублей), жилеты, блузы с бантами и рюшами (от 9 600 до 21 тысячи рублей).


Ro.Ko.Ko















3.Emka

Лукбук новой летней коллекцией из натуральных тканей снимали в Дагестане. В линейку вошли костюмы из тенсела, вискозы, хлопка и льна, а также платья из смесовых натуральных волокон. Главными в палитре также стали спокойные природные оттенки: бежевый, терракотовый, белый.

Широкие укороченные брюки стоят 6 490 рублей, платье в полоску — 9 490 рублей, а куртка рубашечного кроя — 12 090 рублей.


Emka

















4.Grash

Московский бренд выпустил летнюю коллекцию, в которой читается ностальгия по эпохе конца 1990-х и начала нулевых. В нее вошли платья из полупрозрачной сетки (16 тысяч рублей), свободные сарафаны с бантами и оборками (от 14 тысяч рублей), цветочные платья в китайском стиле (15 тысяч рублей) и непромокаемая парка в новой расцветке.


Grash






# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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