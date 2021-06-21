Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » На Камчатке 22 июня высадят 123 саженца в рамках акции «Сад памяти»

На Камчатке 22 июня высадят 123 саженца в рамках акции «Сад памяти»

На Камчатке 22 июня высадят 123 саженца в рамках акции «Сад памяти»

На Камчатке 22 июня высадят 123 саженца в завершающий день акции «Сад памяти», деревья будут высажены в Елизовском районе и в Парке Победы в краевой столице, сообщает газета «Аргументы и факты».

«Акция «Сад памяти» – очень значимое событие: это возможность вспомнить тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя нашего мирного будущего. Камчатский край не остался в стороне: в акции активно участвуют первые лица региона, школьники, дошкольники и обычные граждане. Сады, которые мы разобьем, станут живыми памятниками тех страшных и героических лет. Акция стартовала на Камчатке одной из самых последних в стране, это связано со сложными климатическими условиями нашего региона. Первые деревья были высажены в парке «Сказка» в Елизове – там появилась аллея из сакур, деревья прижились и уже начали зацветать. Растения были высажены и в школах, и детских садах муниципалитетов региона», – сказал руководитель Агентства лесного хозяйства региона Дмитрий Щипицын.

Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

Среди задач акции – воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения, экологическое просвещение, укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и другими государствами.

Участниками «Сада памяти» стали уже сотни тысяч человек из России и других стран. Присоединиться к эколого-патриотической акции и посмотреть все места ее проведения можно на официальном сайте садпамяти2021.рф. Чтобы поддержать акцию, также можно высадить дерево у себя на участке либо нарисовать его вместе с детьми, а потом добавить информацию об этом на карту акции и выложить в соцсетях историю своего героя, пометив публикацию хештегом #СадПамятиДома. Каждый участник получит онлайн-сертификат.

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция продлится до 22 июня и завершится в Бресте.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
В «Смене» стартуют четыре образовательные программы
В «Смене» стартуют четыре образовательные программы
В Забайкалье проводится масштабный ремонт спортзалов
В Забайкалье проводится масштабный ремонт спортзалов
На Камчатке 22 июня высадят 123 саженца в рамках акции «Сад памяти»
На Камчатке 22 июня высадят 123 саженца в рамках акции «Сад памяти»
Ученые объяснили, почему после COVID-19 люди теряют вкус и обоняние
Ученые объяснили, почему после COVID-19 люди теряют вкус и обоняние
Хейли и Джастин Бибер проводят отпуск в Париже
Хейли и Джастин Бибер проводят отпуск в Париже
В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам
В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам
День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота
День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота
Как сестры Хадид, семейство Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум и другие звезды отметили День отца
Как сестры Хадид, семейство Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум и
Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой Европейской олимпиады для девочек по информатике
Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой
В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный портал госуслуг
В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный
Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для

Топ на сегодня

В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы Led Zeppelin
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы
Узелковая магия для успехов в любви
Узелковая магия для успехов в любви
Как получить футболку разрисованную BTS?
Как получить футболку разрисованную BTS?
Принц Чарльз лишит сына принца Гарри и Меган Маркл королевского титула
Принц Чарльз лишит сына принца Гарри и Меган Маркл королевского титула
6 ловушек, которые мешают вашему духовному росту
6 ловушек, которые мешают вашему духовному росту

Еще по теме

В Самаре высадят 900 деревьев в рамках акции «Дерево Победы»
Школьники Улан-Удэ присоединились к акции «Сад памяти»
Не менее 700 деревьев посадят на месте стройки музея в парке Ростова
К акции «Сад памяти» присоединились уже 78 субъектов Российской Федерации