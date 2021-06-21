На Камчатке 22 июня высадят 123 саженца в рамках акции «Сад памяти»

Алексей Вольцев

На Камчатке 22 июня высадят 123 саженца в завершающий день акции «Сад памяти», деревья будут высажены в Елизовском районе и в Парке Победы в краевой столице, сообщает газета «Аргументы и факты».

«Акция «Сад памяти» – очень значимое событие: это возможность вспомнить тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя нашего мирного будущего. Камчатский край не остался в стороне: в акции активно участвуют первые лица региона, школьники, дошкольники и обычные граждане. Сады, которые мы разобьем, станут живыми памятниками тех страшных и героических лет. Акция стартовала на Камчатке одной из самых последних в стране, это связано со сложными климатическими условиями нашего региона. Первые деревья были высажены в парке «Сказка» в Елизове – там появилась аллея из сакур, деревья прижились и уже начали зацветать. Растения были высажены и в школах, и детских садах муниципалитетов региона», – сказал руководитель Агентства лесного хозяйства региона Дмитрий Щипицын.

Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

Среди задач акции – воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения, экологическое просвещение, укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и другими государствами.

Участниками «Сада памяти» стали уже сотни тысяч человек из России и других стран. Присоединиться к эколого-патриотической акции и посмотреть все места ее проведения можно на официальном сайте садпамяти2021.рф. Чтобы поддержать акцию, также можно высадить дерево у себя на участке либо нарисовать его вместе с детьми, а потом добавить информацию об этом на карту акции и выложить в соцсетях историю своего героя, пометив публикацию хештегом #СадПамятиДома. Каждый участник получит онлайн-сертификат.

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция продлится до 22 июня и завершится в Бресте.