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Отжиг костром: как очистить свой земельный участок от отрицательной энергии

Отжиг костром: как очистить свой земельный участок от отрицательной энергии

Издревле наши предки использовали огонь для очищения и защиты. Их знания пригодятся и в современном мире тем, кто желает обезопасить собственный участок от любых проявлений зла.


Привести в порядок участок загородного дома или дачи — задача серьезная, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться ритуалом, который поможет сделать главный шаг к благополучной жизни и избавить свою землю от отрицательной энергии. Неизвестно, какими будут соседи, много ли будет завистников, однако факт остается фактом: любой человек может привнести зло на землю, а значит, ее нужно обезопасить.

Подготовка к ритуалу

Для проведения отжига важно использовать следующие вещи:


сухие дрова;
соль крупного помола;
гвозди.

Все составляющие складывают рядом, чтобы все было под рукой.


Как провести ритуал отжига костром

На отдалении от дома на землю высыпают соль, а над ней располагают дрова для костра, складывая их шалашиком. После этого костер зажигают и дают ему хорошенько разгореться. После того, как пламя займется, туда кидают гвозди по одному, приговаривая:

«Гвоздь в порог вбиваю, чужаков на свою землю не пускаю. Еще один гвоздь под забор положу — дорогу злу перегорожу. Гвоздь закопать на участке не забуду, чтобы никто зла не творил, на земле моей не чудил».

После этого ждут, когда костер прогорит. Важно больше не подбрасывать горючего материала и не сжигать ничего лишнего. После того, как зола остынет, приступают ко второй части ритуала.

Гвозди распределяют согласно словам заговора. Золу разносят по участку, зарывая ее в небольшие ямки у калитки, у забора, рядом с домом и в любом месте на участке. Во время рассыпания золы приговаривают:

«Землю от негатива освобождаю, солью от проблем защищаю. Как зола в землю ляжет, так она мне спасибо скажет.


После этого заходят в дом, не оборачиваясь, и ближайшие три дня не зовут никого постороннего на участок, чтобы защита встала и начала работать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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