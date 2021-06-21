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Певица Максим будет в коме еще 3-4 дня

15 июня певица Максим была госпитализирована в больницу с 40-процентным поражением легких. Ее состояние ухудшалось, поэтому медики приняли решение подключить ее к аппарату ИВЛ и ввести в кому. Это сделали для того, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы.

Уже около двух дней певицы пребывает в медикаментозном сне. Ее состояние за это время не изменилось. Пиар-директор Яна Богушевская призывает не наводить панику, а довериться врачам.

«Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают», — сообщила она.

Кроме того, известно, что в состоянии искусственной комы она пробудет около 3-4 дней. Максим постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение. Пока это предварительные данные. Если состояние певицы Максим не будет улучшаться, то кому продлят. Однако врачи дают положительный прогноз. Несмотря на отрицательный тест на коронавирус, медики предполагают, что это он. Сейчас все родные находятся постоянно на связи с врачами, поэтому о любых изменениях они сразу сообщат.

Сообщение Певица Максим будет в коме еще 3-4 дня появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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