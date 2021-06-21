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Подтверждено! Элджей записал откровенное видео о разводе с Настей Ивлеевой

Портал «7 дней» поделился интересной информацией о происходящем за стенами дома Элджея и его супруги Насти Ивлеевой. Сотрудники ресурса, ссылаясь на сообщения подписчиков Telegram-канала «Только никому», заявили, что скандальный сингер уже записал видео, в котором рассказал о разводе с Настей, о том, почему все произошло именно так и в ближайшем будущем публика увидит откровенное признание селебрити. Учитывая, что Элджей и без копания в «грязном белье» никогда не давал интервью и не беседовал с журналистами даже о погоде «за бортом», новость звучит крайне неправдоподобно. Однако, это не мешает пользователям развивать тему и даже делать предположения о причинах разрыва звездной пары.

Итак, почему же общественность уверена, что между возлюбленными все кончено? Во-первых, повлияли недавние слухи про адюльтер Элджея с Юлей Коваль, которая, к слову, отрицает какую-либо связь с чужим мужем. Во-вторых, тот факт, что на снимках в Instagram Ивлеева появлялась без обручального кольца. В-третьих, некоторые беспричинно заявляют о том, что бедняга Узенюк страшно страдает из-за того, что его успешная жена зарабатывает больше и лично просит развод у Настюшки-Опасности, чтобы не испытывать ужасающее чувство стыда. Не можем не отметить, что подтверждений расставания (кроме слов неизвестного никому приближенного к паре), увы, нет.

[media=https://www.instagram.com/p/CPs75ligne5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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