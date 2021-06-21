Полезные свойства можжевельника и сферы его применения

Вадим Карасев

Многие слышали о таком полезном растении, как можжевельник. Его широко используют в магии и в быту, так как у него огромное количество полезных свойств. Эксперты рассказали, чем конкретно может быть полезен можжевельник.

Можжевельник может сочетаться с любыми оберегами, поскольку защита — его основная задача. Например, он может усиливать действие четверговой соли, как и сама соль может усиливать свойства можжевельника.

Основные целебные свойства можжевельника

Как для лечения, так и для защиты и помощи в магии используются ветки растения с плодами. Можно использовать отдельно ветки или отдельно плоды. Ягоды собирают в первой половине осени. Отмечается, что сушеные ягоды не теряют своих полезных свойств в течение нескольких лет.

Само растение живет очень долго, поэтому при сборе ягод или срезании веток можно запоминать место расположения растения. Ветки тоже высушивают, но с ними необходимо быть осторожнее, поскольку все полезные вещества содержатся в основном в иголках.



В можжевельнике содержится много аскорбиновой кислоты. Ягоды содержат сахара, смолы, пектины, полезные органические кислоты. Эфирное масло из ягод можжевельника обладает мочегонным, тонизирующим свойством. Употребление отвара из ягод помогает укреплять организм в целом. Настоем из ягод и эфирным маслом мажут кожу, чтобы избавить ее от сухости.

Также можжевельник провоцирует появление аппетита, помогает избавляться от проблем с дыхательными путями и желудочно-кишечным трактом. Очень важно помнить о противопоказаниях, ведь растение нельзя принимать так, как вздумается. Оно может легко навредить, если бездумно добавлять его в отвары или употреблять внутрь иными способами.

Данное растение — помощник для экспертов в области эзотерики и простых людей, которые желают воспользоваться его силой. Помимо всех перечисленных выше эффектов, это растение еще и просто вкусно пахнет, поэтому его можно использовать для создания приятной атмосферы в доме.

Использование можжевельника в магии

В древности можжевельник символизировал собой бесконечность души и ее вечность. Это растение украшало многие погребальные места или храмы, места для религиозных обрядов и обрядов жертвоприношений.

Считалось, что чем выше находятся ветки можжевельника в доме, тем лучше. До наших дней дошла традиция вешать их на самый потолок. Считается, что это отпугивает злых духов и в целом делает энергетику дома лучше.

Можжевельником в древности было принято окуривать дом, в который въезжала новая семья. Окуривание производилось и сразу после постройки нового дома. Это не только очищало воздух, но и прогоняло нечисть. Окуривание помещения может помочь вам успокоить домового. Если он начал вас душить во сне или греметь посудой, топать и пугать домашних животных, проведите окуривание помещения можжевельником.

Полезно для раскрытия чакр и укрепления энергетики принимать ванны с эфирным маслом из этого растения. Такие ванны помогают приходить в себя после тяжелых рабочих дней и больших физических нагрузок.

Периодически зажигайте лампы с эфирным маслом можжевельника во время работы, чтобы не уставать и сохранять позитивный настрой и мотивацию. Это растение используется в обрядах и ритуалах, в том числе и самых сильных. У него много свойств и способов применения, но важно помнить, что можжевельник должен использоваться с осторожностью.