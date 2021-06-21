Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Правительство Российской Федерации направит регионам дополнительно более 55,3 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.  

В 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 199 миллиардов рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только 50%, но и 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента России в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. В послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин поручил сделать такую поддержку еще более адресной. В связи с этим были усовершенствованы правила предоставления выплаты. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 17 июня.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам
В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам
День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота
День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота
Как сестры Хадид, семейство Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум и другие звезды отметили День отца
Как сестры Хадид, семейство Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум и
Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой Европейской олимпиады для девочек по информатике
Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой
В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный портал госуслуг
В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный
Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для
В болоте нашли древнейшую обувь в Германии
В болоте нашли древнейшую обувь в Германии
Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми отдыхают в Греции
Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми отдыхают в Греции
ВМС Украины отработали высадку десанта на побережье Черного моря
ВМС Украины отработали высадку десанта на побережье Черного моря
В Киеве испугались нападения Белоруссии
В Киеве испугались нападения Белоруссии
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Россияне с 1 июня начнут получать новые соцвыплаты
Россияне с 1 июня начнут получать новые соцвыплаты

Топ на сегодня

Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов на ближайшие месяцы
Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы Led Zeppelin
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы
Узелковая магия для успехов в любви
Узелковая магия для успехов в любви
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а на самом деле…»
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а

Еще по теме

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 61,8 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Кабардино-Балкария получит дополнительно 1,6 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет
Кабмин выделяет более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет – Михаил Мишустин