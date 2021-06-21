Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Алексей Вольцев

Правительство Российской Федерации направит регионам дополнительно более 55,3 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 199 миллиардов рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только 50%, но и 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента России в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. В послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин поручил сделать такую поддержку еще более адресной. В связи с этим были усовершенствованы правила предоставления выплаты. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 17 июня.