Пушков: Google удаляет запрещенный в России контент за 82 дня

Влада Некрасова

09:18 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Компания Google в среднем тратит на удаление запрещённой информации 82 дня, Facebook — 105 дней. Об этом сообщил председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передаёт ТАСС.

«Если наше законодательство требует удаления запрещенных материалов за сутки, то у Google среднее время выполнения требований по удалению запрещенной информации составляет 82 дня», — сказал он.

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По словам сенатора, Google на данный момент не удалил примерно треть запрещённого контента. Это порядка 5200 вредоносных материалов. Пушков отметил, что компания продолжает блокировать российские информационные ресурсы.

Парламентарий напомнил, что Twitter с 2015 года отказывался удалять более шести тысяч запрещённых материалов. Однако после замедления трафика и сообщения о возможности блокировки ресурса соцсеть предприняла достаточно усилий, и сейчас остаются 490 публикаций с таким контентом.

Facebook, в свою очередь, с 2015 года не удалил более 3700 запрещенных материалов. В среднем администрация соцсети блокирует подобный контент в течение 105 суток.





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«Они [американские интернет-платформы] делают определенные шаги навстречу российскому законодательству и пожеланиям Роскомнадзора, но с другой [стороны] — стараются не полностью выполнять эти предписания. Тем самым они пытаются оставить себе как бы особое право на окончательное решение, что удалять, а что нет», — подчеркнул Пушков.

Это наводит на определенные размышления, поскольку неполное выполнение российского законодательства все равно остается нарушением, добавил сенатор.

Ранее Роскомнадзор не исключил замедления сервисов Google. В пресс-службе ведомства отметили, что компания не удаляет от 20 до 30 процентов ссылок на сайты с запрещённой информацией. Как отметили в Роскомнадзоре, Google является лидером по количеству неудалённого противоправного контента.

#соцсети #интернет

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