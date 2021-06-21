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Решетова беременна?! Намекнула на интересное положение

Решетова беременна?! Намекнула на интересное положение

Анастасия Решетова поделилась очередной публикацией сына Ратмира, на которого поглазеть с других аккаунтов приходят поклонники его звездного отца Тимура Юнусова. Она поделилась с подписчиками диалогом с маленьким сыном, который, несмотря на свое очарование, распахнутый взгляд и превосходные стильные дизайнерские наряды, порой бывает сильно капризным и вовсе не вызывает умиления публики. В один из таких случаев Настя пригрозила малышу родить себе дочку.

«Вчера, когда Ратик не захотел обниматься, я ему сказала: «Раз ты такой грозный и неласковый, пойду искать себе дочку!»» — в шутку обратилась она к Ратмиру. Общественность подозрительно отнеслась к посту бывшей жены Тимати. А не хочет ли она таким образом сказать, что находится в положении? Впрочем, все может быть, ведь еще совсем недавно Решетова активно постила в Instagram роскошные букеты цветов от тайного поклонника, а также спровоцировала слухи в социальных сетях о романе с мусульманским мужчиной.

«Ратмир Анастасьевич — красивый, как мама», «Видимо, тут должен быть комментарий про беременность», «Сын — красавчик, а дочка будет так вообще красавица», «Кому-то тонкий намек», = комментарии под постом знаментости.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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