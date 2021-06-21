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Россияне с 1 июня начнут получать новые соцвыплаты

Россияне с 1 июня начнут получать новые соцвыплаты

Ряд категорий граждан с начала июля смогут рассчитывать на новые социальные выплаты, в частности к ним относятся неполные семьи с детьми и беременные женщины. Кроме того, все соцвыплаты теперь будут переводиться только на карты платежной системы "Мир".

1 июля ежемесячные выплаты будут получать неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Из размер составит половину прожиточного минимума на ребенка в регионе. При этом рассчитывать на выплату могут те, кто будет признан нуждающимся после получения алиментов.

Выплаты в размере половины регионального прожиточного минимума смогут с начала июля получать беременные женщины на сроке от 6 до 12 недель, своевременно вставшие на учет в медицинской организации. При этом размер дохода их семей на одного человека не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Все получатели социальных выплат с 1 июля должны перейти на использование карт российской платежной системы "Мир". Это касается в том числе пенсий, пособий и компенсаций. Такая мера планировалась давно, но несколько раз переносилась из-за пандемии.

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По материалам: uposters.ru

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