Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой Европейской олимпиады для девочек по информатике

Анастасия Иванова

Российская сборная завоевала 4 золотые медали на первой Европейской женской школьной олимпиаде по информатике, проходившей в онлайн-формате с 14 по 19 июня в Швейцарии, информирует Минпросвещения России.

Это первая женская школьная олимпиада по информатике мирового уровня, участие в которой приняли 156 школьниц из 39 стран, включая Россию, США, Индию и другие. Каждая из команд имела возможность заявить 4-х участниц.

Россию представляли:

Екатерина Шиляева из Физико-математического лицея № 31 г. Челябинска;

Алиса Гладченко из московской общеобразовательной школы центра педагогического мастерства;

Екатерина Порай из московской школы «Летово»;

и одна из самых юных участниц олимпиады Дарья Грекова – ученица 7-го класса московской школы № 2007.

Уже в третий раз в нынешнем сезоне международных школьных олимпиад российские команды завоевывают максимальный комплект золотых медалей, ставя при этом абсолютные рекорды.

В индивидуальном зачете абсолютное первое место олимпиады поделили между собой Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко, набрав одинаковый максимально высокий результат – 709 баллов у каждой. Екатерина и Алиса показали лучший результат в сложнейшем задании D2, справиться с которым смогли лишь 15 участниц.

Третье место в индивидуальном зачёте также с золотой медалью заняла школьница из Белоруссии Дарья Гнедько.

Российскую команду поздравил Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Наши школьницы своим выступлением наглядно доказали, что, во-первых, вопреки расхожему мнению информатика и программирование интересны не только ребятам. Во-вторых, то, как наши девушки справились с заданиями, уровень этих заданий и уровень найденных ими решений в очередной раз показывают и общий уровень школьного ИТ-образования в России, которое сегодня уже не нуждается в какой-то дополнительной рекламе на мировой арене. Хочу поздравить команду и тренерский штаб с победой, пожелать всем участницам не останавливаться на достигнутом и развивать свой талант», – сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Тренерская работа велась под руководством доцента факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО, лауреата Премии Президента Российской Федерации в области образования Андрея Станкевича.

Европейская девичья олимпиада по информатике – это международное ежегодное соревнование для девушек. Проводится с 2021 года.

Соревнование проходит по модели Международной олимпиады по информатике и включает в себя два соревновательных тура. В состав команды входят до четырех участниц в возрасте до 20 лет.

Олимпиада организована, чтобы поддержать интерес школьниц к изучению информатики и увеличить число девушек, участвующих в международных соревнованиях по этому предмету.