Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой Европейской олимпиады для девочек по информатике

Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой Европейской олимпиады для девочек по информатике

Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой Европейской олимпиады для девочек по информатике

Российская сборная завоевала 4 золотые медали на первой Европейской женской школьной олимпиаде по информатике, проходившей в онлайн-формате с 14 по 19 июня в Швейцарии, информирует Минпросвещения России.

Это первая женская школьная олимпиада по информатике мирового уровня, участие в которой приняли 156 школьниц из 39 стран, включая Россию, США, Индию и другие. Каждая из команд имела возможность заявить 4-х участниц.

Россию представляли:

Екатерина Шиляева из Физико-математического лицея № 31 г. Челябинска;

Алиса Гладченко из московской общеобразовательной школы центра педагогического мастерства;

Екатерина Порай из московской школы «Летово»;

и одна из самых юных участниц олимпиады Дарья Грекова – ученица 7-го класса московской школы № 2007.

Уже в третий раз в нынешнем сезоне международных школьных олимпиад российские команды завоевывают максимальный комплект золотых медалей, ставя при этом абсолютные рекорды.

В индивидуальном зачете абсолютное первое место олимпиады поделили между собой Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко, набрав одинаковый максимально высокий результат – 709 баллов у каждой. Екатерина и Алиса показали лучший результат в сложнейшем задании D2, справиться с которым смогли лишь 15 участниц.

Третье место в индивидуальном зачёте также с золотой медалью заняла школьница из Белоруссии Дарья Гнедько.

Российскую команду поздравил Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Наши школьницы своим выступлением наглядно доказали, что, во-первых, вопреки расхожему мнению информатика и программирование интересны не только ребятам. Во-вторых, то, как наши девушки справились с заданиями, уровень этих заданий и уровень найденных ими решений в очередной раз показывают и общий уровень школьного ИТ-образования в России, которое сегодня уже не нуждается в какой-то дополнительной рекламе на мировой арене. Хочу поздравить команду и тренерский штаб с победой, пожелать всем участницам не останавливаться на достигнутом и развивать свой талант», – сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Тренерская работа велась под руководством доцента факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО, лауреата Премии Президента Российской Федерации в области образования Андрея Станкевича.

Европейская девичья олимпиада по информатике – это международное ежегодное соревнование для девушек. Проводится с 2021 года.

Соревнование проходит по модели Международной олимпиады по информатике и включает в себя два соревновательных тура. В состав команды входят до четырех участниц в возрасте до 20 лет.

Олимпиада организована, чтобы поддержать интерес школьниц к изучению информатики и увеличить число девушек, участвующих в международных соревнованиях по этому предмету.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам
В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам
День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота
День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота
Как сестры Хадид, семейство Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум и другие звезды отметили День отца
Как сестры Хадид, семейство Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум и
Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой Европейской олимпиады для девочек по информатике
Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой
В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный портал госуслуг
В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный
Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для
В болоте нашли древнейшую обувь в Германии
В болоте нашли древнейшую обувь в Германии
Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми отдыхают в Греции
Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми отдыхают в Греции
ВМС Украины отработали высадку десанта на побережье Черного моря
ВМС Украины отработали высадку десанта на побережье Черного моря
В Киеве испугались нападения Белоруссии
В Киеве испугались нападения Белоруссии
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Россияне с 1 июня начнут получать новые соцвыплаты
Россияне с 1 июня начнут получать новые соцвыплаты

Топ на сегодня

Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов на ближайшие месяцы
Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы Led Zeppelin
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы
Узелковая магия для успехов в любви
Узелковая магия для успехов в любви
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а на самом деле…»
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а

Еще по теме

В Сингапуре пройдёт 33-я Международная олимпиада по информатике
Московские школьники одержали убедительную победу на международной олимпиаде по информатике
Россия стала второй на Международной олимпиаде по информатике в Казани
Российские школьники выиграли 7 золотых медалей на олимпиаде по информатике APIO