Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » С 2008 года НАТО не сделало ничего для членства Украины, - Кулеба

С 2008 года НАТО не сделало ничего для членства Украины, - Кулеба

С 2008 года НАТО не сделало ничего для членства Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что со времени Бухарестского саммита 2008 года НАТО не приложило усилий, чтобы Украина стала членом Альянса. По его словам, НАТО должно предоставить Украине четкий список реформ, необходимых для членства.

Об этом он сказал в интервью турецкому агентству Anadolu.

Он отметил, что в 2008 году Альянс в Бухаресте "очень четко заявил", что Украина и Грузия станут членами НАТО.
"И на том же саммите лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий относительно членства. С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не сделало ни одного шага для выполнения этого решения", - сказал Кулеба.

По его словам, НАТО должна предоставить список конкретных реформ, которых ожидает от Украины.

Напомним, Кулеба 18-20 июня совершил визит в Турцию. Там он принял участие в Анталийском дипломатическом форуме.

Как отметили в МИД, Анталийский дипломатический форум проводится впервые. Он призван стать ежегодной международной площадкой для обмена мнениями по актуальным международным вопросам.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам
В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам
День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота
День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота
Как сестры Хадид, семейство Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум и другие звезды отметили День отца
Как сестры Хадид, семейство Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум и
Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой Европейской олимпиады для девочек по информатике
Российские школьницы стали абсолютными победителями первой мировой
В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный портал госуслуг
В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный
Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Правительство России направит регионам более 55,3 млрд рублей для
В болоте нашли древнейшую обувь в Германии
В болоте нашли древнейшую обувь в Германии
Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми отдыхают в Греции
Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми отдыхают в Греции
ВМС Украины отработали высадку десанта на побережье Черного моря
ВМС Украины отработали высадку десанта на побережье Черного моря
В Киеве испугались нападения Белоруссии
В Киеве испугались нападения Белоруссии
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Россияне с 1 июня начнут получать новые соцвыплаты
Россияне с 1 июня начнут получать новые соцвыплаты

Топ на сегодня

Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов на ближайшие месяцы
Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы Led Zeppelin
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы
Узелковая магия для успехов в любви
Узелковая магия для успехов в любви
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а на самом деле…»
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а

Еще по теме

МИД о вступлении Украины в НАТО: пока мы не слышали положительной реакции
Дипломат назвала проблемы Украины относительно членства в НАТО
Быть или не быть: В НАТО рассказали о перспективах Украины
В НАТО объяснили, почему Украина не может вступить в альянс