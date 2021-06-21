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Секреты BTS, о которых вы не знали! BigHit платят СМИ, чтобы не раскрывалась тайна отношений Чимина и Чонен

На просторах сети есть несколько любопытных слухов, которые не подтверждаются источниками официально, так как являются порочащими или слишком откровенными, но имеют под собой достаточную базу аргументов, чтобы походить на правду. Давайте обсудим их.

BTS будут зачислены в армию всем составом

Возраст Джина (Jin) и Шуги (Suga) близится к 30, так что к концу этого года или в следующем году парни точно будут вынуждены уйти в армию. Не исключено, что BigHit отправят на службу сразу всех селебов, сделав из этого дополнительное реалити или грандиозный тур на тему прощания с группой.

Каждый год BigHit платит огромную сумму Dispatch за то, что они не раскрывают секреты об отношениях BTS

Похоже на правду. Dispatch — это достаточно влиятельный корейский таблоид, раскрывший не одну грязную тайну знаменитостей, но, по какой-то причине, не сливший ничего о, айдолах BTS. В чем причина? Все такие святые и никто не встречается с девушками? Не может быть!

Чимина (Jimin) и Чонен (Jeongyeon) из Twice что-то связывает

Вы замечали их взаимодействие на общих событиях? Их точно что-то связывает. Не обязательно любовь или ненависть, но они явно хранят какие-то секреты от публики. Их реакции друг на друга слишком говорящие за себя.

Сообщение Секреты BTS, о которых вы не знали! BigHit платят СМИ, чтобы не раскрывалась тайна отношений Чимина и Чонен появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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