Секреты BTS, о которых вы не знали! BigHit платят СМИ, чтобы не раскрывалась тайна отношений Чимина и Чонен

Алексей Вольцев

На просторах сети есть несколько любопытных слухов, которые не подтверждаются источниками официально, так как являются порочащими или слишком откровенными, но имеют под собой достаточную базу аргументов, чтобы походить на правду. Давайте обсудим их.

BTS будут зачислены в армию всем составом

Возраст Джина (Jin) и Шуги (Suga) близится к 30, так что к концу этого года или в следующем году парни точно будут вынуждены уйти в армию. Не исключено, что BigHit отправят на службу сразу всех селебов, сделав из этого дополнительное реалити или грандиозный тур на тему прощания с группой.

Каждый год BigHit платит огромную сумму Dispatch за то, что они не раскрывают секреты об отношениях BTS

Похоже на правду. Dispatch — это достаточно влиятельный корейский таблоид, раскрывший не одну грязную тайну знаменитостей, но, по какой-то причине, не сливший ничего о, айдолах BTS. В чем причина? Все такие святые и никто не встречается с девушками? Не может быть!

Чимина (Jimin) и Чонен (Jeongyeon) из Twice что-то связывает

Вы замечали их взаимодействие на общих событиях? Их точно что-то связывает. Не обязательно любовь или ненависть, но они явно хранят какие-то секреты от публики. Их реакции друг на друга слишком говорящие за себя.

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"Butter" ha vuelto a entrar en el Top 50 de iTunes Chart de Reino Unido 🇬🇧🎉#BTS_Butter #BTSARMY @BTS_twt

©️BtsChartDailyx



MawiMin🌈 pic.twitter.com/VmLeLNgztW — 𝕊ℙ𝕀ℕ𝔼 𝔹ℝ𝔼𝔸𝕂𝔼ℝ𝕊 for BTS ⟭⟬⁷ 🧈 (@ArmyInter_) June 21, 2021

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