Сидевший в колонии с Михаилом Ефремовым рассказал о состоянии актера

Анастасия Иванова

Михаил Ефремов проведет в колонии еще семь лет из-за смертельного ДТП, виновником которого он стал. Артист в прошлом году в состоянии алкогольного опьянения врезался на своем автомобиле в другую машину, водитель которой погиб на следующее утро после ДТП.

Сейчас Михаил отбывает наказание за содеянное в колонии под Белгородом. Бывший заключенный, который уже вышел на свободу из той же колонии, рассказал, какое состояние у Михаила Ефремова. «Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов. Сейчас ждет, когда кассация будет рассматриваться», – рассказал бывший осужденный в разговоре со «СтарХитом».

Михаил пытается создать в колонии театр, хочет ставить пьесы, чтобы зэки разучивали сценарии и занимались творческой деятельностью. Однако, по словам бывшего заключенного, мало кому это интересно. Михаила Ефремова навещают его родственники – приезжала жена Софья Кругликова. Кроме того, проведал друга однажды Сергей Гармаш.

Ефремов практически ни с кем не сближается – он постоянно ходит «в себе» со своими мыслями. Он надеется на то, что время пролетит быстро, и его выпустят по УДО.

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