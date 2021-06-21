Студенты колледжей Амурской области проходят летнюю практику

Лидия Мартынова



Студенты колледжей Амурской области проходят практику на производственных мощностях потенциальных работодателей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Благодаря тесному сотрудничеству учебных заведений с профильными предприятиями полученные в образовательных организациях знания ребята оттачивают на площадках работодателей: одни выращивают урожай на сельхозугодьях, другие работают с детьми в детских лагерях, третьи трудятся на угольных предприятиях», – указано в информационном релизе.

Амурский казачий колледж – единственное на Дальнем Востоке учреждение, которое совмещает образовательный процесс, сельскохозяйственную деятельность и казачий компонент.

«При переходе на третий курс студентов ожидает производственная практика на предприятиях сельхозкластера, где сеют пшеницу и сою. Безусловно, данная практика более длительная и занимает почти все учебное время. По окончании Амурского казачьего колледжа более 70% выпускников трудоустраиваются на те предприятия, где они работали во время учебы. Такой высокоэффективный результат можно объяснить качественной подготовкой студентов, а также востребованностью получаемых специальностей», – прокомментировал директор колледжа Станислав Каюков.

Райчихинский индустриальный техникум реализует программы среднего профессионального образования по 50 востребованным на рынке труда профессиям таких отраслей, как горнодобывающая, угольная, электроэнергетическая, строительная и прочие. Студенты проходят практику в 15 организациями города.

Студенты Амурского педагогического колледжа работают в оздоровительных пришкольных и загородных лагерях.

«Перед началом производственной практики ребята прошли обучение в инструктивном лагере «Школа вожатого» и уже с полученными знаниями разъехались по местам летней практики. Будущим педагогам доступно большое количество лагерей, например «Сосновый бор» в селе Бардагон Свободненского района, с которым колледж активно сотрудничает уже многие годы и куда 21 июня на практику отправились более 70 студентов», – рассказала директор педколледжа Мариана Котенко.

В Амурской области продолжается приемная кампания, прием ведется почти на 100 направлений подготовки, в том числе в тех сферах, где всегда требуются специалисты: это строительная отрасль, сельскохозяйственная, дорожная, а также здравоохранение и образование.

Подробные сведения об условиях приема, в том числе контактная информация представителей приемной комиссии, размещены на официальных сайтах колледжей.