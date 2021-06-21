Студенты СПО Кировской области сдают демоэкзамены по стандартам WorldSkills

Алексей Вольцев

В Кировской области продолжается итоговая аттестация выпускников техникумов и колледжей. В текущем году демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills сдают 633 выпускника учреждений СПО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий и позволяет оценить полученные студентами за время учебы теоретические и практические навыки. В текущем году демоэкзамены проходят по 18 компетенциям, в их числе – «Банковское дело», «Кирпичная кладка», «Метрология и КИП», «Поварское дело», «Сантехника и отопление», Технологии моды», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и другие.

«Демоэкзамены проходят на базе учебных мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills. Задание, которое получает выпускник, представляет собой комплексную практическую задачу, на выполнение которой отводится определенное количество времени. За ходом выполнения работ следят члены экспертной комиссии. В общей сложности в 2021 году демонстрационные экзамены проходят на площадках 18 техникумов и колледжей, расположенных в городе Кирове и районах области», – отметила министр образования региона Ольга Рысева.

Демонстрационные экзамены проводятся на базе учебных мастерских, оснащенных современным оборудованием в рамках нацпроекта «Образование». Выпускники подтверждают свою профессиональную подготовку по международным стандартам WorldSkills ,что позволяет им после получения скиллс-паспорта вести профессиональную деятельность и выполнять работу в соответствии с современными требованиями работодателей.