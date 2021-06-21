Участница «Холостяка» родила ребенка от Алексея Воробьева

Анастасия Иванова

Участница пятого сезона шоу «Холостяк» Татьяна Челышева устала скрывать от общественности, что воспитывает внебрачного ребенка. Девушка подтвердила слова своей матери, которая накануне опубликовала в Instagram снимки своего 10-месячного внука Адама. Мать модели написала, что малыш быстро растет и становится очень похожим на своего звездного отца.

«Посветлели волосики, светлеют глазки«, – заметила мать Татьяны.

Долгое время общественность гадала, кто же является отцом мальчишки. Устав от вопросов, мать участницы «Холостяк» отметила на первом снимке аккаунт отца.

«Просто нажмите на первое фото в этом посте. И хватит вопросов на эту тему, успокойтесь! Папа у Адама – огонь», – обратилась к подписчикам женщина.

В результате оказалось, что отцом ребенка является известный певец Алексей Воробьев. Сама Татьяна подтвердила, что исполнитель – папа ее сына, однако доказывать никому ничего не собирается. Требовать от отца алиментов тоже. Сам Воробьев никак не прокомментировал ситуацию, однако знает о ребенке. Известно лишь, что активного участия в жизни малыша он не принимает. К слову, сейчас Алексей Воробьев живет в США, а год назад женился.

[media=https://www.instagram.com/p/CQVj5QvF3oT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Участница «Холостяка» родила ребенка от Алексея Воробьева появились сначала на POPCAKE.