Участница «Холостяка» родила ребенка от Алексея Воробьева
Участница пятого сезона шоу «Холостяк» Татьяна Челышева устала скрывать от общественности, что воспитывает внебрачного ребенка. Девушка подтвердила слова своей матери, которая накануне опубликовала в Instagram снимки своего 10-месячного внука Адама. Мать модели написала, что малыш быстро растет и становится очень похожим на своего звездного отца.
«Посветлели волосики, светлеют глазки«, – заметила мать Татьяны.
Долгое время общественность гадала, кто же является отцом мальчишки. Устав от вопросов, мать участницы «Холостяк» отметила на первом снимке аккаунт отца.
«Просто нажмите на первое фото в этом посте. И хватит вопросов на эту тему, успокойтесь! Папа у Адама – огонь», – обратилась к подписчикам женщина.
В результате оказалось, что отцом ребенка является известный певец Алексей Воробьев. Сама Татьяна подтвердила, что исполнитель – папа ее сына, однако доказывать никому ничего не собирается. Требовать от отца алиментов тоже. Сам Воробьев никак не прокомментировал ситуацию, однако знает о ребенке. Известно лишь, что активного участия в жизни малыша он не принимает. К слову, сейчас Алексей Воробьев живет в США, а год назад женился.
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