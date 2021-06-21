Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер тележурналист Анатолий Лысенко: «Тяжело страдал»

Сегодня стало известно, что умер тележурналист, глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко. Мужчине было 84 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, от которой он страдал несколько лет. Какая именно – не уточняется. Некоторые СМИ пишут, что это был коронавирус.

«Умер мой близкий друг, соратник по работе на телевидении, замечательный человек, яркий профессионал Анатолий Григорьевич Лысенко. Скорблю, и мои соболезнования его родным и близким», — рассказал президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

Лысенко – один из основоположников российского телевидения. Он создал передачи «Взгляд», был автором идеи программы «Поле чудес» и организовывал такие телепередачи, как КВН, «А ну-ка, девушки!» и «Что? Где? Когда?». Кроме того  Лысенко в 1990-х годах смог спасти «Московский дом книги» от разорения.

Президент России Владимир Путин уже выразил родным и близким глубокие соболезнования. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, в социальных сетях скорбят многие артисты, работники телевидения и поклонники. Отметим, Анатолий Лысенко является заслуженным журналистом России, а также деятелем искусств РФ. Он – Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства.  

Сообщение Умер тележурналист Анатолий Лысенко: «Тяжело страдал» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Отжиг костром: как очистить свой земельный участок от отрицательной энергии
Отжиг костром: как очистить свой земельный участок от отрицательной
Как получить футболку разрисованную BTS?
Как получить футболку разрисованную BTS?
В Дании заметили слабость США после встречи Байдена и Путина
В Дании заметили слабость США после встречи Байдена и Путина
Полосовые завесы из ПВХ пленки от компании «Мир Тентов»
Полосовые завесы из ПВХ пленки от компании «Мир Тентов»
6 ловушек, которые мешают вашему духовному росту
6 ловушек, которые мешают вашему духовному росту
Названы семь признаков приближения "алкогольного Альцгеймера"
Названы семь признаков приближения "алкогольного Альцгеймера"
Узелковая магия для успехов в любви
Узелковая магия для успехов в любви
Принц Чарльз лишит сына принца Гарри и Меган Маркл королевского титула
Принц Чарльз лишит сына принца Гарри и Меган Маркл королевского титула
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы Led Zeppelin
В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь британской рок-группы
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а на самом деле…»
RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары
Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов на ближайшие месяцы
Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов

Топ на сегодня

На съезде "Единой России" Путин поручил запустить программу медицинской реабилитации на 100 млрд рублей
На съезде "Единой России" Путин поручил запустить программу
Клава Кока снялась обнаженной для Playboy
Клава Кока снялась обнаженной для Playboy
Мощный ритуал изгнания болезней
Мощный ритуал изгнания болезней
В России к строительным работам могут привлечь до 180 тыс. заключенных
В России к строительным работам могут привлечь до 180 тыс. заключенных
Катись, колесо: реальные примеры модных образов для велосипедных прогулок
Катись, колесо: реальные примеры модных образов для велосипедных

Еще по теме

Умер журналист Анатолий Лысенко
Путин переназначил Лысенко гендиректором Общественного телевидения РФ
Сутки в АТО: один украинский военный погиб, шестеро ранены
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Задорнова