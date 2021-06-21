Умер тележурналист Анатолий Лысенко: «Тяжело страдал»

Анастасия Иванова

Сегодня стало известно, что умер тележурналист, глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко. Мужчине было 84 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, от которой он страдал несколько лет. Какая именно – не уточняется. Некоторые СМИ пишут, что это был коронавирус.

«Умер мой близкий друг, соратник по работе на телевидении, замечательный человек, яркий профессионал Анатолий Григорьевич Лысенко. Скорблю, и мои соболезнования его родным и близким», — рассказал президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

Лысенко – один из основоположников российского телевидения. Он создал передачи «Взгляд», был автором идеи программы «Поле чудес» и организовывал такие телепередачи, как КВН, «А ну-ка, девушки!» и «Что? Где? Когда?». Кроме того Лысенко в 1990-х годах смог спасти «Московский дом книги» от разорения.

Президент России Владимир Путин уже выразил родным и близким глубокие соболезнования. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, в социальных сетях скорбят многие артисты, работники телевидения и поклонники. Отметим, Анатолий Лысенко является заслуженным журналистом России, а также деятелем искусств РФ. Он – Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства.

Сообщение Умер тележурналист Анатолий Лысенко: «Тяжело страдал» появились сначала на POPCAKE.