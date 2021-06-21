В болоте нашли древнейшую обувь в Германии

Вадим Карасев

Самый древний предмет обуви, когда-либо обнаруженный на территории Германии, был найден археологами в Нижней Саксонии. Находка была сделана рядом с гатью, проложенной через болото в позднем железном веке, которая датируется примерно 50 годом до нашей эры, поэтому возраст обуви составляет около 2000 лет. Это своего рода сандалии с кожаным верхом, закреплявшимся при помощи ремешков.

Древняя гать, сооруженная из деревянных досок и получившая у ученых обозначение PR VI, проходит через середину болота Брегелер между Дифольцем и Лоне. Ее длина — более четырех километров. На территории Нижней Саксонии известно более пятисот таких древний гатей, но PR VI отличается особой сохранностью, а еще она одна из самых длинных подобных дорог не только в Германии, но и в мире. О существовании PR VI было известно уже более века, так как ее участки обнаруживались при добыче торфа, но до последнего времени на планомерные раскопки не находилось средств. Раскопки начались только в июне 2019 года и, как ожидается, продлятся до 2022 года.

«Болота Нижней Саксонии хранят свидетельства многовековой истории. Это уникальный архив, поскольку в них сохраняются не только черепки сосудов и металлические предметы, но и органические находки, — говорит министр науки и культуры Нижней Саксонии Бьорн Тюмлер. — Самыми известными являются "болотные тела", но также есть и деревянные идолы, мощенные деревом длинные дороги и многие другие свидетельства жизни того времени. Обувь, которая была утеряна и найдена снова через 2000 лет, самая старая на сегодня, стала чрезвычайно личным свидетельством прошлой жизни. Вряд ли можно найти более поэтичный след людей того времени. Это одно из тех свидетельств, которые делают время осязаемым, словно под увеличительным стеклом».

Недалеко от обуви обнаружена сломанная тележная ось и другие остатки повозки. Можно предположить, что ось повозки, которую тащили быки, сломалась, и хозяин, пытаясь собрать поклажу, наступил в болотную землю, где его обувь застряла в липкой грязи.

Сейчас болото вошло в состав природного парка Дюммер. Частью природоохранной программы стало повторное заболачивание вересковой пустоши, которая была обнажена в результате добычи торфа, но перед этим археологи намерены извлечь большой участок PR VI протяженностью 520 метров. Древняя дощатая дорожка станет важным элементом усовершенствованной системы троп природного парка. По парку будет проходить пешеходный мост, ведущий к тропе и далее, параллельно древнему маршруту. Посетители смогут пересечь болотистую местность, как это делали древние путешественники, только сохранив при этом свою обувь.