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В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам

В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что будет, если правительство начнет просто печатать деньги и раздавать их гражданам. По её словам, это приведет к инфляции, но никак не к росту экономики.

"Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики", — заметила она.

Снижение ключевой ставки до нулевых значений тоже привело бы к резкому повышению общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. Также это грозит падением курса рубля и остановкой инвестиций бизнеса в развитие.

Это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий. Во-первых, упал бы курс рубля. Потому что люди стали бы уводить сбережения в валюту. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу.

Ранее Ruposters писал, что ЦБ пообещал предоставить налоговые льготы инвесторам.

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По материалам: uposters.ru

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