В Дании заметили слабость США после встречи Байдена и Путина

Вадим Карасев

Встреча лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина продемонстрировала слабости американцев, пишет журналист Пьер Коллиньон в датской газете Berlingske.

Байден, по мнению журналиста, давал слишком неконкретные ответы на вопросы, как США будут "реагировать на угрозы со стороны России", например на кибератаки, в которых Запад обвиняет Москву.

"Встреча с Путиным не была ошибкой. Мы и во время холодной войны сохраняли открытые каналы связи с Кремлем", - подчеркнул журналист и призвал европейцев радоваться тому, что Белый дом возглавил человек, "который поддерживает трансатлантические связи и говорит об объединении мировых демократий перед лицом авторитарных сил".

Коллиньон также сравнил встречу двух лидеров с саммитом 2018 года, который в Хельсинки провели Путин и Дональд Трамп. "Трамп, рассуждая, пыталась ли Россия повлиять на президентские выборы в США, дал понять, что доверяет Путину больше, чем собственным спецслужбам", - возмутился журналист.

Он отмечает, что двусторонний саммит "не стал такой же катастрофой, как встреча Путина и Трампа", но он показал, что Европа должна "пробудиться от своего опасного сна" и начать больше вкладывать в собственную оборону и безопасность.

Как писал Ruposters, ранее сам Трамп прокомментировал встречу Байдена с Путиным. Экс-президент раскритиковал стратегию своего преемника и выразил уверенность, что Байден может "сделать Россию очень богатой".



