В долевом строительстве введут дополнительное регулирование

Влада Некрасова

00:28 Автор: Светлана Заверняева

Законопроект:

В области долевого строительства введут дополнительное регулирование, которое касается Фонда защиты прав дольщиков. Такой закон планирует рассмотреть Совет Федерации на пленарном заседании 23 июня.

Закон, разработанный группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым, предлагает наделить федеральный фонд или специально созданное для этих целей фондом юридическое лицо функциями технического заказчика для повышения контроля за качеством и сроками строительства региональными фондами защиты прав дольщиков многоквартирных домов.

Также планируется создать в единой информационной системе жилищного строительства личные кабинеты регионов, региональных фондов, конкурсного управляющего и расширить перечень информации, которую необходимо размещать в системе, что приведёт к сокращению бумажного документооборота.

У дольщиков есть право не принимать квартиры с недостатками

Документ уточняет перечень оснований для исключения объектов из единого реестра проблемной недвижимости. Это позволит вести достоверный учёт объектов, в которых есть пострадавшие граждане и по которым необходимо принятие решение о способе восстановления их прав. Фонд защиты прав дольщиков получит полномочия по совершению юридических и иных действий, в том числе сделок, связанных с продажей жилых и нежилых помещений, машино-мест в многоквартирных домах, завершение строительства которых осуществляется фондом субъекта РФ.

Также закон предусматривает создание в единой информационной системе жилищного строительства личных кабинетов регионов, региональных фондов, конкурсного управляющего.

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