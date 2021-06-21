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В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру

В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру

В школе-интернате № 87 и школе № 39 г. Ульяновска проводится модернизация. Работа идет в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения и воспитания региона.

По словам и. о. министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой, обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций – одна из приоритетных составляющих сферы образования. Ремонт и переоснащение учебных кабинетов позволят выйти на более качественный уровень освоения предметных областей детьми с ограниченными возможностями здоровья, создадут современные условия для коррекции нарушений развития, социальной адаптации и здоровьесберегающей образовательной среды.

«На выполнение ремонтных работ в школе № 39 предусмотрено 10 миллионов рублей из областного бюджета. На данные средства планируется провести ремонт мастерской строительного профиля, холлов, учебных кабинетов. Для организации качественного доступного образования и осуществления коррекционно-развивающей работы предусмотрено оснащение трех трудовых мастерских, учебных кабинетов «Основы социальной жизни» и узкого специалиста», – уточняется в информационном релизе.

На модернизацию школы-интерната № 87 выделено 7,3 миллиона рублей, из них 220 тысяч рублей – софинансирование из областного бюджета. На данные средства установлены акустическая система, беспроводная цифровая лаборатория по физике. В учебном заведении планируется организовать фотовидеостудию, картонажно-переплетную мастерскую, провести ремонт.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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