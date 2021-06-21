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В Японии придумали способ в два раза снизить стоимость зеленого водорода

В Японии придумали способ в два раза снизить стоимость зеленого водорода

Японские компании Eneos и Chiyoda намерены вместе построить предприятие, которое будет производить водород всего лишь за одну треть от нынешних затрат. Место возведения завода все еще не определено, но одним из кандидатов является Австралия.

Как сообщает Nikkei Asia, в основе нового производства будет технология электролиза, которая позволит получить цену $3 за килограмм вместо имеющихся $10. В перспективе планируется снизить себестоимость до $2, но для этого потребуется значительно расширить и оптимизировать производство.

Согласно планам японских фирм, произведенное жидкое вещество C7H14 будет затем транспортироваться на электростанции, где из него получат уже чистый водород. Главным преимуществом является возможность перевозки при обычной температуре — до этого приходилось охлаждать вещество до -253 градусов по Цельсию.

На данный момент уже опробована и изучена технология производства C7H14 в ограниченных количествах, но при увеличении задействованных электродов можно будет существенно увеличить объемы.

Ruposters писал, что Эстония первой в мире запустила беспилотные шаттлы на водороде.

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По материалам: uposters.ru

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