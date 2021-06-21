В Киеве испугались нападения Белоруссии

Вадим Карасев

Бывший замсекретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-заместитель командующего Силами спецопераций, генерал ВСУ Сергей Кривонос в разговоре с изданием "Украинская неделя" объяснил необходимость появления в стране сил территориальной обороны риском нападения со стороны Белоруссии.

По его словам, вооруженные силы Украины "и так истощены длительным противостоянием с Россией", потому у Киева нет возможности перебросить людей с юго-востока к границе с Белоруссией. Не может защитить инфраструктуру страны и нацгвардия, считает Кривонос, для этого нужны силы территориальной обороны, введенные указом президента Украины в мае этого года, которые будут формироваться не из бойцов регулярных подразделений.

"Есть белорусско-украинская граница — 1086 километров, — о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?" — сказал Кривонос.

Как писал Ruposters, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал союз России и Белоруссии угрозой для его страны. Он полагает, что в результате интеграции двух государств белорусские вооруженные силы могут перейти под контроль РФ.