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В ПФР рассказали, как пенсионеру проиндексируют пенсию после увольнения

В ПФР рассказали, как пенсионеру проиндексируют пенсию после увольнения

21:47  Автор: Жанна Звягина



Работавшие пенсионеры после увольнения могут рассчитывать на выплаты со всеми индексациями, однако повышенная пенсия придет только через три месяца. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Пенсионного фонда.

В настоящее время работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.

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«После прекращения трудовой деятельности — работы и (или) иной деятельности — суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности», — сообщили в московском управлении ПФР.

В Пенсионный фонд не требуется подавать заявление: работодатели до 15 числа каждого месяца направляют в фонд отчетность, и факт осуществления работы определится автоматически. После обработки и учета данных ПФР в течение месяца со дня их получения от страхователя принимает решение о выплате пенсии с учетом или без учета индексации с месяца, следующего за месяцем принятия решения. При этом необходимо понимать механизм проведения перерасчета пенсии уволившегося пенсионера.

«Например, пенсионер уволился с работы в августе. В сентябре в Пенсионный фонд поступит отчетность от работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть пенсионер начнет получать новый проиндексированный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы», — говорится в сообщении.

При этом, если пенсионер через какое-то время вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уже не уменьшится, отметили в фонде.

Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии


Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Министерства труда и социальной защиты, который утверждает новые правила начисления федеральной социальной доплаты к пенсии.


#пенсии #выплаты


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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