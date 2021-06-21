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В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный портал госуслуг

В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи через региональный портал госуслуг

В Подмосковье открылась онлайн-запись в колледжи и вузы по программам среднего профессионального образования через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря переводу услуги в онлайн-режим будущие студенты могут подать заявление на обучение дистанционно на региональном портале госуслуг. В прошлом году электронная запись в колледжи прошла впервые – за два месяца абитуриенты в Подмосковье подали в «цифре» 122 тысячи заявлений», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование», подраздел «Образование детям». Заявление на услугу могут подать претенденты на обучение старше 14 лет. Статус рассмотрения заявки можно отслеживать в личном кабинете на портале в разделе «Заявления».

Документы в колледжи и вузы по программам СПО принимают с 20 июня. Если абитуриент поступает без вступительных испытаний, то форму на портале нужно заполнить до 15 августа. Если вступительные экзамены нужны, запрос следует отправить до 10 августа.

# Общество
По материалам: edu.ru

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