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В России хотят ужесточить наказание за незаконный оборот оружия

В России хотят ужесточить наказание за незаконный оборот оружия

00:37  Автор: Светлана Заверняева


Законопроект: № 1157845-7



Незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей предлагают квалифицировать как тяжкое преступление. Закон, ужесточающий ответственность за незаконный оборот оружия, сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании 23 июня.  

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы внесли депутаты и глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Закон предлагает установить за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

За те же преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, или с использованием служебного положения, наказание будет строже — от шести до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Сейчас тюремный срок за это составляет от двух до шести лет. Дополнительным квалифицирующим признаком, ведущим к максимальному тюремному заключению, будет совершение преступления с использованием интернета.

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Кроме того, документ выводит незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибра от 20 мм) в отдельную статью Уголовного кодекса. Наказание по ней составит до 15 лет лишения свободы. Также предлагают установить 20-летний тюремный срок за продажу взрывных устройств.

Файеры, дымовые шашки и другую пиротехнику предлагается приравнять к оружию. Таким образом, за хулиганство с использованием таких предметов будет грозить не штраф, как сейчас, а уголовный срок — до семи лет лишения свободы. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#оружие #преступность #штрафы

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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