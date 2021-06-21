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В «Смене» стартуют четыре образовательные программы

В «Смене» стартуют четыре образовательные программы

Участники восьмой смены во Всероссийском детском центре «Смена» пройдут обучение по четырём образовательным программам, сообщает Минпросвещения России.

Профориентационная смена «Технолог фармацевтического производства» объединит ребят, которые уже определились с выбором будущей профессии. Они получат практические навыки работы с реактивами, оборудованием, лекарственными формами.

Образовательный проект «ТехноЛидер» направлен на развития интереса к научно-исследовательской и конструкторской деятельности. Школьники будут готовить собственные проекты под руководством педагогов, учёных и представителей ведущих компаний, а затем защитят свои работы на «Ярмарке проектов».

Активисты творческого направления Российского движения школьников, победители «Большого школьного пикника» 2020 года, представители информационно-медийных и междисциплинарных проектов будут развивать свой творческий потенциал на Всероссийском творческом фестивале РДШ.

Программа «Олимпийская академия» ориентирована на юных спортсменов. Ребята познакомятся с традициями олимпийского движения и продемонстрируют свои способности на «Малых Олимпийских играх».

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

# Общество
По материалам: edu.ru

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