В Забайкалье проводится масштабный ремонт спортзалов

Лидия Мартынова



К началу следующего учебного года в десяти школах Забайкальского края после капитального ремонта откроются спортивные залы. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Благодаря реализации нацпроекта «Образование» в десяти забайкальских школах будут созданы новые условия для занятий физической культурой и спортом для наших школьников. В девяти состоялись аукционы, заключены контракты, работы уже ведутся. По одному объекту идет подготовка к проведению аукционных мероприятий», – заявила министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в регионе отремонтировали 19 спортзалов и создали два открытых спортивных комплекса, было открыто также 25 школьных спортклубов.



