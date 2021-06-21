Влад Кадони просит подписчиков его спасти: «Я наркозависимый целых 17 лет»

Алексей Вольцев

Влад Кадони, сын сибирской ведьмы Елены Голуновой и бывший участник проекта «Битва экстрасенсов», поделился с подписчиками собственной проблемой. Он сообщил о наркозависимости и признался, что пагубное увлечение повлекло за собой физические изменения в организме и заставило испытывать его постоянные ощущения «ломки».

«Я наркозависимый. Этим признанием самому себе я закончил май. Первая половина июня как в тумане. Головные боли и сложность с концентрацией внимания до сих пор присутствуют. Бессонница, депрессия, приступы нервозности, психологическая ломка — это только половина того, что я испытывал и испытываю», — сообщает Кадони о нынешних буднях.

Кадони попросил подписчиков поддержать его в борьбе за здоровую жизнь и признался, что никотин, от которого он зависел целых 17 лет, взял его жизнь «в свои руки». Сейчас для Влада пошла 3 неделя, как он выразился, «войны» с зависимостью. Никотин начал выходить из организма, однако, почувствовать победу и свободу наследнику ведьмы пока не удалось. «Жутко, если решился рассказать на всю страну, наверно уже в критической ситуации», — сопереживают участнику «Дома» в Instagram.

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