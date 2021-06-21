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ВМС Украины отработали высадку десанта на побережье Черного моря

ВМС Украины отработали высадку десанта на побережье Черного моря
Военно-морские силы Украины провели тактические учения корабельной десантной группы в определенных районах Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

В учениях участвовал дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и ВВС.

В ходе учений была отработана загрузка личного состава и техники в десантные корабли, выход из пункта базирование и развертывание десантной группы в районах формирования десанта. Отработка противокатерной обороны происходила на полигонах боевой подготовки.
К тактическому эпизоду учений "Бой за высадку" привлекалась бомбоштурмовая авиация ВВС и вертолеты огневой поддержки морской авиации, высадка морского десанта прошла с моря и с воздуха. Был отработан эпизод огневой поддержки высадившихся на побережье частей.

"В целом экипажи показали хороший уровень боевой подготовки", – заявил командир флотилии, капитан первого ранга Юрий Федаш.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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